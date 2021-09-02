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Глава карельского "Мемориала" осужден на 13 лет по обвинению в насильственных действиях сексуального характера. Правозащитники уверены, что историка преследуют по политическим причинам.
Jurijus Dmitrijevas
Jurijus Dmitrijevas
© Reuters / Scanpix

Верховный суд России запросил для проверки материалы дела главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" историка Юрия Дмитриева, осужденного на 13 лет по обвинению в "насильственных действиях сексуального характера" (ч. 3,4 ст. 132 УК), сообщили в четверг, 2 сентября, российские СМИ со ссылкой на картотеку на сайте суда.

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Адвокаты обжаловали приговор в Верховном суде РФ в конце июня. Решение истребовать дело было принято в последний день срока, предусмотренного на рассмотрение заявления. В феврале текущего года Третий кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор Дмитриеву без изменений, "несмотря на нарушения, имевшие место при пересмотре дела в апелляции", сообщили юристы.

Дело Юрия Дмитриева

Юрий Дмитриев был задержан в 2016 году по обвинению в изготовлении порнографии с участием приемной дочери. Спустя два года историка оправдали, но позднее суд отменил оправдательный приговор. В 2018 году к обвинению добавилось еще одно дело - о насильственных действиях против ребенка. Летом 2020 года Петрозаводский городской суд приговорил Дмитриева к 3,5 годам колонии. Историк свою вину не признал.

В конце сентября того же года Верховный суд Карелии увеличил наказание по первой статье до 13 лет. При этом он отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Эти дела направлены на новое рассмотрение в новом составе суда Петрозаводска.

На посту директора Дмитриев изучал обнаруженные им массовые захоронения в Сандармохе и Красном Бору. Всего было зафиксировано и отмечено около 150 могильных ям, в которых могли находиться около 4500 тел людей, расстрелянных в годы сталинских репрессий.

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Deutsche Welle

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