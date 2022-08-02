Верховный суд РФ объявил украинский полк "Азов" "террористической" организацией

Верховный суд России объявил украинский полк "Азов" "террористической" организацией и запретил его деятельность на территории РФ. Во вторник, 2 августа, он удовлетворил соответствующий иск генеральной прокуратуры РФ. При этом "решение в части запрета деятельности организации подлежит немедленно исполнению", указывается в постановлении высшей российской судебной инстанции.

Как отмечает "Интерфакс", процесс проходил частично в закрытом режиме. В открытой части выступили в качестве экспертов, среди прочих, директор фонда "Историческая память" Александр Дюков и член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Марина Ахмедова, а также была оглашена резолютивная часть решения. С иском о признании "Азова" "террористической" организацией Генпрокуратура РФ обратилась в мае.

В середине мая с территории завода "Азовсталь"в Мариуполе, который на протяжении нескольких недель защищали бойцы полка "Азов", вышли несколько сотен человек. Их отвезли на территорию самопровозглашенной "ДНР". В ВСУ назвали это "операцией по спасению" и подчеркнули, что пленные военные с "Азовстали" в скором времени будут обменяны. В конце июля в результате удара по колонии в Еленовке погибли более 50 пленных бойцов "Азова".