Венедиктов: "Суровикин три дня не выходит на связь с семьёй"

Так Венедиктов, имеющий множество источников в российских властных кругах, прокомментировал появившиеся в среду сообщения о предполагаемом аресте генерала в связи с ролью, которую он якобы сыграл в мятеже ЧВК "Вагнер".

Издание The Moscow Times со ссылкой на источники, близкие к Минобороны, выступило с утверждением, что Суровикин арестован. На вопрос журналистов о том, где сейчас находится генерал, источник ответил: "Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют".

Официального подтверждения этой информации нет. Ранее о предполагаемом аресте Суровикина сообщали некоторые провоенные телеграм-каналы. Блогер Владимир Романов писал, что генерала арестовали 25 июня, то есть на следующий день после завершения мятежа ЧВК "Вагнер". Другие провоенные каналы, однако, утверждают, что генерал не арестован, а лишь пишет объяснительные записки в связи с мятежом. Минобороны ничего не сообщало о судьбе генерала.