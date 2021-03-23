ВЦИОМ: замедление твиттера поддерживает большинство россиян, знающих о нем

Из 45% респондентов, которые смогли высказаться на эту тему, 77% считают обвинения Роскомнадзора в адрес соцсети справедливыми. Большинство (73%) из этой группы поддержали решение ведомства заблокировать Twitter, если тот не удалит «запрещенную информацию». 27% считают такую меру неоправданной.

1 марта Роскомнадзор заявил, что с 2017 года Twitter не удалил 2 862 материала с запрещенной информацией — это посты о способах самоубийства и с призывами к нему, а также о методах изготовления и употребления наркотиков. За это время ведомство отправило соцсети более 28 тысяч запросов о блокировке запрещенной информации.

10 марта Роскомнадзор объявил о замедлении Twitter на мобильных телефонах и на 50% стационарных устройств из-за того, что соцсеть не удалила по требованию ведомства посты с призывами к детским самоубийствам в начале марта. После этого ведомство пригрозило заблокировать Twitter, если его требования не исполнят.

23 марта Роскомнадзор сообщил, что соцсеть начала удалять запрещенную информацию, «но темпы удаления неудовлетворительные».