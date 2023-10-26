"Важные истории": Минобороны РФ издало положение об отрядах "пушечного мяса" из заключенных, которых разрешено расстреливать

 
The Insider
Kremlius
Kremlius
ФОТО: AFP / Scanpix

OSINT-сообщество Frontelligence Insight в закрытой рассылке распространило положение Минобороны РФ "О штурмовых ротах Z", пишет издание "Важные истории". Один из авторов сообщества утверждает, что находится в резерве ВСУ. Также отдельные выдержки использовал в своем докладе американский Институт изучения войны (ISW).

Как отмечают «Важные истории», отряды «Шторм Z» стали штрафными подразделениями для заключенных, хотя изначально создавались как элитные соединения. Осужденных в документе называют «спецконтингент». Среди их задач — штурмовые действия в городской застройке и на сложной местности.

Заключенных из «Шторма Z» из разных мест заключения нельзя смешивать между собой и с другими военнослужащими.

Контракт заключается на полгода.

На подготовку заключенных к войне отведено только 10–15 суток.
Покинуть поле боя боец такого отряда может только в случае тяжелого ранения или смерти.

Первичная медицинская помощь бойцам таких отрядов положена только «в объеме само- и взаимопомощи», при этом в них предусмотрены медицинские отделения из водителя, санитара и командира.

Трупы погибших заключенных в моргах положено хранить отдельно от трупов военнослужащих ВС РФ.

Командирам таких штурмовых отрядов позволяется создавать подобие заградотрядов и конвоя из военной полиции для бойцов из числа осужденных. Разрешено расстреливать тех, кто решит бежать с поля боя: «[Командиры] оставляют за собой право применять оружие для восстановления дисциплины и порядка в случае открытого неповиновения», — сказано в положении.

После истечения контракта следует акт о помиловании, затем «доброволец» может заключить новый контракт или «своими силами» вернуться в Россию. При этом, как ранее писала ASTRA, заключенных по истечении контракта на свободу никто не отпускает, их принуждают заключать новые контракты.
Первые «штурмовые роты Z» начали формировать в октябре прошлого года и закончили этой весной, следует из положения. Вербовать заключенных Минобороны стало примерно в феврале 2023 года, когда это запретили делать ЧВК Вагнера.

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The Insider
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