"Важные истории": Минобороны РФ издало положение об отрядах "пушечного мяса" из заключенных, которых разрешено расстреливать

Как отмечают «Важные истории», отряды «Шторм Z» стали штрафными подразделениями для заключенных, хотя изначально создавались как элитные соединения. Осужденных в документе называют «спецконтингент». Среди их задач — штурмовые действия в городской застройке и на сложной местности.

Заключенных из «Шторма Z» из разных мест заключения нельзя смешивать между собой и с другими военнослужащими.

Контракт заключается на полгода.

На подготовку заключенных к войне отведено только 10–15 суток.

Покинуть поле боя боец такого отряда может только в случае тяжелого ранения или смерти.

Первичная медицинская помощь бойцам таких отрядов положена только «в объеме само- и взаимопомощи», при этом в них предусмотрены медицинские отделения из водителя, санитара и командира.

Трупы погибших заключенных в моргах положено хранить отдельно от трупов военнослужащих ВС РФ.