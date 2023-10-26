"Важные истории": Минобороны РФ издало положение об отрядах "пушечного мяса" из заключенных, которых разрешено расстреливать

Как отмечают «Важные истории», отряды «Шторм Z» стали штрафными подразделениями для заключенных, хотя изначально создавались как элитные соединения. Осужденных в документе называют «спецконтингент». Среди их задач — штурмовые действия в городской застройке и на сложной местности.
Заключенных из «Шторма Z» из разных мест заключения нельзя смешивать между собой и с другими военнослужащими.
Контракт заключается на полгода.
На подготовку заключенных к войне отведено только 10–15 суток.
Покинуть поле боя боец такого отряда может только в случае тяжелого ранения или смерти.
Первичная медицинская помощь бойцам таких отрядов положена только «в объеме само- и взаимопомощи», при этом в них предусмотрены медицинские отделения из водителя, санитара и командира.
Трупы погибших заключенных в моргах положено хранить отдельно от трупов военнослужащих ВС РФ.
Командирам таких штурмовых отрядов позволяется создавать подобие заградотрядов и конвоя из военной полиции для бойцов из числа осужденных. Разрешено расстреливать тех, кто решит бежать с поля боя: «[Командиры] оставляют за собой право применять оружие для восстановления дисциплины и порядка в случае открытого неповиновения», — сказано в положении.
После истечения контракта следует акт о помиловании, затем «доброволец» может заключить новый контракт или «своими силами» вернуться в Россию. При этом, как ранее писала ASTRA, заключенных по истечении контракта на свободу никто не отпускает, их принуждают заключать новые контракты.
Первые «штурмовые роты Z» начали формировать в октябре прошлого года и закончили этой весной, следует из положения. Вербовать заключенных Минобороны стало примерно в феврале 2023 года, когда это запретили делать ЧВК Вагнера.