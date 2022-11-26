Так называемый "Совет матерей и жен", в который объединились некоторые родственницы военных, заявил, что на встречу позвали только "карманных матерей".

В октябре родственницы мобилизованных россиян - в основном, их жены и матери - стали записывать видеообращения с призывом к российским властям обеспечить их близких всем необходимым и отвести их от передовой, куда некоторых, по словам их родных, отправили без должной подготовки и снаряжения.

Опрошенные Би-би-си близкие мобилизованных, которые ранее записывали такие обращения, также сообщили, что на встречу их не позвали.

За столом с президентом

Путин встретился с матерями военнослужащих в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево. На опубликованном пресс-службой Кремля видео видно, что за столом с президентом сидят 17 женщин. Ранее анонсировалось, что мероприятие приурочено ко Дню матери, который в этом году в России отмечают 27 ноября.

"Прекрасно понимаю, что для вас, также как и для других женщин России, чьи сыновья находятся в зоне боевых действий, конечно, отношение к этому событию такое... Не то, чтобы праздничное... А, скорее всего, связанное с чувством тревоги и заботы в мыслях о том, что с вашими мальчиками. Потому что для мамы, в каком бы возрасте не был ее сын, - всегда мальчик. А для тех из вас, кто потерял своего сына, то, конечно, это связано и с мыслями об этой трагедии", - сказал Путин в начале встречи.

"Хочу, чтобы вы знали, что и я лично, и все руководство страны, мы разделяем эту боль", - заявил он.

"Все идет из семьи, - сказал Путин. - И то, что ваши ребята, большинство из них, выбрали такую судьбу, как служение Отечеству, защиту Отечества, защиту Родины, России, защиту наших людей, в данном случае в Новороссии, в Донбассе - это тоже результат вашей работы, без всякого сомнения".

По словам президента, российское руководство "будет делать все", чтобы матери погибших военных "не чувствовали себя забытыми". "Сделаем все, что от нас зависит, для того, чтобы [вы] чувствовали плечо рядом с собой", - пообещал Путин, не пояснив, о каких именно мерах поддержки идет речь.

Он предупредил о "фейках" и "информационных атаках", которые, по его убеждению, наиболее распространены в интернете. "Жизнь сложнее и многообразнее, чем то, что показывают на экранах, - сказал Путин. - И особенно в интернете - там вообще ничему нельзя доверять, куча всяких фейков, обмана, лжи, информационных атак".

РИА Новости обнародовало семиминутное видео с речью Путина. В самом конце видео он рассказал, что сам звонил российским военнослужащим.

"Когда я с ними иногда говорю... Говорю по телефону с некоторыми, напрямую, с ребятами прям. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня даже удивлял своим настроением, своим отношением к делу, - рассказал Путин, - Они не ожидали этих звонков. Тоже через мам, кстати говоря, эти звонки были. [Это] дает мне полное основание говорить о том, что они герои".

Позже во время встречи Путин сказал присутствовавшей на встрече Нине Пшеничкиной, члену "общественной палаты ЛНР", чей сын погиб в Луганской области еще в 2019 году: "Мы все когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят? От водки или еще от чего-то. А потом ушди, и жили или не жили - незаметно. А ваш сын жил. И его цель достигнута. Это значит, что он из жизни не зря ушел".

Кого позвали на встречу?

Всё это было сказано в начале встречи. Содержание же самой встречи Путина с женщинами пресс-служба Кремля обнародовать не стала. "Первые слова президента мы опубликуем, потом, вы знаете, будет зависеть от разговора, захотят ли матери этого или не захотят, и потом мы примем решение", - сказал утром в пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На встрече присутствовали 17 женщин. Телеграм-канал "Можем объяснить" опознал в некоторых из них функционерок провластных движений, чиновниц и представительниц "Единой России".

Так, через одно сиденье от президента на видеозаписи со встречи сидит Надежда Узунова - член усть-абаканской патриотической организации "Боевое братство", в которой она курирует сбор помощи для мобилизованных. В день рождения Путина 7 октября Узунова опубликовала на своей странице во "ВКонтакте" поздравительный пост со словами "С юбилеем, наш президент! Мы вместе!" и сопроводила его сердечком.

Среди других приглашенных женщин "Можем объяснить" опознал московскую чиновницу и депутата от "Единой России" Ольгу Бельцеву, руководителя подмосковного исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Юлию Белехову и члена Общественной палаты московского района Орехово-Зуево Марину Мигунову.

Женщина в черном платке на голове, сидящая рядом с Путиным, - жительница Чечни Жарадат Агуева, сообщила чеченская телерадиокомпания "Грозный". По данным ГТРК, двое сыновей женщины сейчас находится в Украине - командир батальона "Запад-Ахмат" Исмаил Агуев и начальник Курчалоевского РОВД Рустам Агуев.

Обращения матерей и жен

В октябре, после того как мобилизованных россиян начали отправлять в Украину, оттуда все чаще и чаще стали поступать сообщения о том, что их направляют на линию фронта без должного обучения и экипировки. В связи с этим родственники мобилизованных начали обращаться к властям с требованиями убрать их близких с передовой и обеспечить всем необходимым.

Издание "Верстка" подсчитало, что за два месяца родственники мобилизованных из 15 российских регионов записали видеообращения с подобными требованиями или обратились к властям в другой форме - например, в Томской области написали коллективное письмо губернатору, в Татарстане - обратились в минобороны и другие инстанции с просьбой помочь, а в Ульяновской области - собрались на стихийный сход возле учебной части.

Первыми видеообращение к Путину 15 октября опубликовали семь родственниц мобилизованных из города Фокино граничащей с Украиной Брянской области. "Сегодня был звонок от моего сына, и он мне сказал: "Мамочка, помоги мне, вытащите меня из этого пекла", - рассказывает на видео одна из матерей.

Женщины пожаловались, что их близких мобилизовали 23 сентября и отправили в Украину без должного обучения. Куда именно отправили, женщины не уточняют. "Ситуация такая, что их кинули без обучения на оккупированные территории", - говорит на видео одна из них, не поясняя, какие именно "оккупированные территории" имеет в виду.

"Это просто предательство, что они идут туда неподготовленные", - говорит в видео другая женщина, у которой мобилизовали мужа. Она добавляет, что, по его словам, командиры угрожают призванным уголовным наказанием за то, что те не хотят быть "пушечным мясом" и отказываются ехать на передовую.

28 октября родственницы мобилизованных из Московской области пожаловались в военную прокуратуру на то, что их близких отправили без обучения на передовую в город Сватово Луганской области Украины. Там они попали под сильный обстрел и были вынуждены отступить, неся потери, однако командиры потребовали, чтобы те вернулись в окопы, угрожая трибуналом, рассказали женщины. Они заявили, что их близкие не могут вернуться на передовую без "оснащения, связи и должного командования", и попросили "провести полноценное обучение" мобилизованных и обеспечить их всем необходимым.

8 ноября "Верстка" опубликовала видеообращение родственников мобилизованных из Курской области. Они тоже рассказали, что их близких отправили без обучения на передовую в Луганскую область.

"Сейчас оттуда везут трупы, - говорит в видео одна из женщин. - Нам отзваниваются наши родные, говорят, что тут куча трупов. Их кидают на передовую, отступать у них нет возможности, потому что свои же их будут расстреливать".

С начала ноября родственники мобилизованных из Курской области стали оставлять комментарии аналогичного содержания на странице курского губернатора Романа Старовойта во "ВКонтакте". Сам Старовойт провел встречу с некоторыми родственниками в Курске, но никакой дальнейшей реакции властей на обращения женщин не последовало, а на комментарии во "ВКонтакте" представители губернатора отвечали стандартной отпиской о том, что он уже встречался с близкими мобилизованных мужчин.

Обращения родственников мобилизованных в других регионах остались без ответов властей.

Рано утром 10 ноября примерно полтора десятка женщин, не дождавшись какой-либо реакции от военного командования, на нескольких машинах въехали на территорию Луганской области Украины, чтобы встретиться с мобилизованными близкими. В итоге им удалось доехать до Старобельска на севере Луганской области, рядом с которым находились мобилизованные, которые ранее отошли от передовой линии около Сватово, и увидеться со своими мужьями и сыновьями.

"Ребята наши такие поседевшие, такие постаревшие, глаза у них пустые, они никому не верят. Когда мы остановились, они сказали: не поверите, как мы рады увидеть 46-й регион [автомобильные номера Курской области]. Они смотрят на нас, ждут помощи, а мы помочь ничем не можем", - рассказывала собеседница Би-би-си, приехавшая в Луганскую область.

Жена одного из мобилизованных рассказала Би-би-си, что женщины обнаружили солдат в одном из сел неподалеку от Старобельска - те расположились на земле, грелись у костров, а еды у них, по ее словам, не было.

После этого приехавшая на место военная колонна забрала мобилизованных, и женщинам пообещали, что теперь с новыми солдатами все будет в порядке. По словам одной из собеседниц Би-би-си, военные заверили, что мобилизованным не будут предъявлять обвинений в дезертирстве за то, что те ушли из-под обстрела. Но какое-то разбирательство тем не менее проводится.

"Им дали покушать, дали таблетки, все нормально. Сказали, что положат в госпиталь. Говорят-то все красиво, но верить этому или нет, мы не знаем. Но задачу отвести их подальше от огня мы выполнили. Потом все ребята будут отзваниваться, посмотрим, пока мы больше ничего не знаем", - рассказала одна из женщин.

На встречу с Путиным никого из родственниц мобилизованных из Курской области, опрошенных Би-би-си, не позвали.

История "Совета матерей и жен" и его лидера

Наибольшую медийность к концу ноября приобрел так называемый "Совет матерей и жен" - структура, в которую объединились женщины, чьих родственников, по их словам, мобилизовали или отправили проходить срочную службу в Белгородскую область.

Активистки "Совета" уже обращались к Путину, к главе минобороны Шойгу, в правительство, военную прокуратуру и приезжали к зданию штаба Западного военного округа в Петербурге, но так и не дождались встречи с его представителями.

Среди основных требований женщин - начать переговоры с Украиной, вывести срочников из Белгородской области, разобраться со случаями незаконного призыва и незаконной отправки солдат-срочников в Украину.

На этой неделе женщины из "совета" приехали в Москву, где организовали круглый стол, чтобы узнать, где и в каких условиях находятся их близкие. На встречу они позвали руководителей российских силовых ведомств, но те не пришли.

Лидер "Совета матерей и жен" - 46-летняя жительница Самары Ольга Цуканова. В многочисленных интервью и обращениях она рассказывает, что этим летом ее 20-летний сын был призван на срочную службу после окончания колледжа. Спустя несколько месяцев, по ее словам, его стали принуждать к подписанию контракта - для отправки на фронт.

О Цукановой часто пишут оппозиционные медиа: она высказывает самые радикальные взгляды среди всех женщин, которые публично поднимают проблемы мобилизованных и контрактников. Она и другие активисты совета с шумом пытались попасть в приемные минобороны и Госдумы: в первом случае их ждала неудача, во втором им удалось передать приглашение на свой круглый стол депутату и главе комитета по обороне Андрею Картаполову.

Цуканова также любит записывать видеообращения и разбрасывать их по соцсетям. В одном из них она обратилась к президенту Владимиру Путина со словами: "Владимир Владимирович, вы мужчина или кто?" и потребовала пустить ее и членов совета на встречу с матерями мобилизованных.

Политическая борьба ей не в новинку. Она - соратница маргинального общественного деятеля Светланы Пеуновой из Самары, которая официально сменила фамилию на Лада-Русь. В середине нулевых Пеунова участвовала в выборах мэра Тольятти и набрала 10%, потом создала собственную партию "Воля" (ликвидирована в 2016 году), безуспешно пыталась баллотироваться в президенты РФ в 2012 году.

Вся эта активность сопровождалась письмами в правоохранительные органы с требованиями привлечь к суду руководство России за госизмену, в списке "прегрешений" было место и затоплению международной космической станции "Мир", и присоединению России к ВТО. Она же предупреждала россиян, что мир хотят захватить рептилоиды с планеты Нибиру.

В Самаре Лада-Русь создала организацию "Путь к солнцу", которая формально занималась народной медициной, но в итоге, по версии правоохранительных органов, превратилась в секту, где из людей вытягивали деньги за избавление от самых неизлечимых болезней. В середине 2010-х Лада-Русь была осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью - потерпевшая, одна из жертв секты, была доведена до психического расстройства. С тех пор Лада-Русь находится в международном розыске, но оттуда руководит своими сторонниками: например, во время эпидемии коронавируса они активно выступали против вакцинации.

Лидер "Совета матерей и жен" Ольга Цуканова в 2015 году баллотировалась от партии "Воля" в родной для нее и Лады-Руси Самарской области, причем в региональной группе она шла на первом месте. Тогда же она официально трудилась в одной из некоммерческих организаций Лады-Руси. Не забывает Цуканова про свою знакомую и сейчас: например, в начале ноябре, в группе "Совета матерей и жен" в "ВКонтакте", Цуканова написала: "Я верю, что мы сумеем прекратить этот беспредел, созданный мужским правлением. И во главе нашей страны встанет женщина Лада-Русь".

В соцсетях "Совета матерей и жен" периодически публикуются видеобращения с поддержкой их деятельности от имени региональных активистов "Общенародного союза возрождения России" ("ОСВР") - еще одной организации Светланы Лада-Русь. Зачастую на этих видео они повторяют буквально одни и те же предложения. На прямую связь с союзом указывает и название телеграм-канала "Совета матерей и жен" - там стоит аббревиатура "ОСВР".

Встречи с губернаторами

В преддверии встречи Путина с матерями военных аналогичные мероприятия провели региональные губернаторы. Утром 25 ноября, за несколько часов до российского президента, с матерями и женами мобилизованных встретился глава Кузбасса Сергей Цивилев. Встреча прошла в доме культуры поселка Новостройка Кемеровской области, а приглашены на нее были более 60 женщин, говорится в телеграм-канале губернатора.

О том, обсуждались ли в ходе встречи какие-либо проблемы, с которыми столкнулись мобилизованные жители Кемеровской области, в сообщении не уточняется. Цивилев на встрече рассказал, что приезжал в учебный центр для в Юрге и общался там с мобилизованными кузбассовцами.

"От них прозвучала просьба поздравить жен и матерей с наступающим Днем матери. Я с удовольствием выполняю это обещание", - рассказал губернатор. В сообщении в его телеграм-канале не говорится о том, что губернатору сказали пришедшие на встречу женщины.

Накануне, 24 ноября, глава Иркутской области Игорь Кобзев встретился с матерями военнослужащих, погибших в Украине с начала вторжения России.

Кобзев наградил женщин медалями "Матери защитника Отечества" и заявил, что мужчины, ушедшие в армию, уже не принадлежат своим семьям.

"Испокон веков женщины воспитывали в духе патриотизма, в духе защиты своей родины, территории, где они проживали. И цель каждого из вас и для меня лично, когда я поступал в военное училище - моя мама сказала замечательную фразу: „Ты сегодня принадлежишь уже не мне, ты принадлежишь государству". Ты становишься государственным человеком. Вот эта мысль с 18 лет меня всё время сопровождает", - сказал матерям погибших военных иркутский губернатор (цитата по "Тайге.инфо").