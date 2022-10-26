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Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в доме Ксении Собчак в коттеджном поселке "Горки-8" в Московской области, сообщили ТАСС и телеграм-канал "112".
Ksenija Sobčiak
Ksenija Sobčiak
© Vida Press

По данным ТАСС, обыски проходят по делу о вымогательстве, которое возбудили в отношении коммерческого директора Собчак Кирилла Суханова. Его задержали 25 октября. Собчак называла преследование Суханова "очередным давлением на журналистику в стране".

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