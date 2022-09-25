В Якутске женщины вышли на протест против мобилизации

В центре Якутска на площади Орджоникидзе около 400 человек, в основном женщины, провели акцию протеста против мобилизации, сообщает местное издание SakhaDay в воскресенье, 25 сентября.

Акция прошла в том числе в виде традиционного якутского хороводного кругового танца осуохай. Собравшиеся скандировали "Дайте нашим детям жить", "Нет войне", "Нет геноциду" и "Нет мобилизации". Люди стояли с плакатами "Не отдадим наших отцов, мужей и сыновей".

В начале полицейские требовали протестующих разойтись. На видео видно, что сотрудники полиции оказались в центре осуохая. В итоге через какое-то время начались задержания. Протестующие встретили их криками "Позор". Сколько человек были доставлены в отделения, неизвестно.

Мобилизация в Якутии проходит непропорционально

После объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации на войну в Украине, активнее всего людей вызывают в военкоматы в национальных республиках Дальнего Востока - особенно в Бурятии и Якутии.

В первые дни сообщалось, что в Якутии в военкоматы вызвали людей старше объявленного Минобороны предельного возраста и никогда не служивших в армии.

О непропорционально большом количестве мобилизованных в республике писала депутат Госдумы и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. "Смотрю цифры по мобилизации по регионам - и не могу объяснить их непропорциональность. Якутия (должна предоставить. - Ред.) 4750 человек. Это 1,66 процента мужчин. При этом, по доходящей до меня информации, десятки людей призывают из одного села. Как выстраивалась логика этих цифр? О какой пропорциональности речь?", - написала Авксентьева.

Глава Якутии Айсен Николаев накануне признал, что в республике призываются люди, которые не должны попадать под мобилизацию. "Мы должны сделать сейчас систему двойных фильтров: первый - на местах в районах и второй - здесь, на республиканском сборном пункте. Есть случаи призыва неслуживших, есть случаи, когда с четырьмя детьми люди призваны", - сообщил он, призвав возвращать из вооруженных сил граждан, мобилизованных "по ошибке".

На акциях протестa против мобилизации в России задержаны более 2000 человек

В России с середины недели продолжаются протесты против мобилизации. По данным правозащитников, в 39 городах России полиция в первый день задержала более 1300 человек, большинство - в Москве и Санкт-Петербурге, в некоторых отделах полиции задержанным прямо на месте вручали повестки в военкомат. На прошедших накануне акциях протеста задержали около 800 человек.