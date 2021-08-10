В Якутии горит уже почти 3,5 млн гектаров леса, дым достиг Северного полюса

Не стихающие уже несколько недель лесные пожары в Сибири продолжают распространяться. Как сообщил в понедельник, 9 августа, Росгидромет, больше всего количество лесных пожаров и их масштабы увеличились в Якутии, одном из наиболее пострадавших регионов — там горит около 3,4 миллиона гектаров лесных массивов. Доступ ко многим из пожаров затруднен, говорится в сообщении.

Дым впервые достиг Северного полюса



По данным американского космического агентства NASA, впервые с начала ведения учета дым от пожаров в Якутии достиг Северного полюса, находящегося на расстоянии 3000 километров. Как передает NASA, на спутниковых снимках виден густой дым, покрывающий "большую часть России".

По информации "Интерфакса", из-за дыма от лесных пожаров в Якутии авиакомпании 9 августа задержали и отложили десятки рейсов в города Сибири и Дальнего Востока.

В то же время хакасское управление МЧС сообщило, что в минувшие выходные дни дымка от лесных пожаров в Якутии достигла Хакасии.

В конце июля пожарные и местные власти Якутии сообщали информационному агентству AFP, что у них слишком мало персонала, оборудования и прочих ресурсов для борьбы с гигантскими пожарами.

Экологи говорят об ответственности Москвы



Экологи возлагают основную ответственность на Москву, указывая на постановление правительства от 2015 года, которое позволяет местным властям не тушить пожары, если затраты на это превышают предполагаемый ущерб или если они затрагивают только незаселенные территории.

По подсчетам российского эксперта "Гринпис" Алексея Ярошенко, с начала года лесные пожары в России уже опустошили площадь в 14,96 млн гектаров. Ярошенко связал рост числа пожаров в России с изменением климата и "продолжающимся упадком" государственного управления лесным хозяйством.