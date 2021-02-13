"Французские солдаты 24-го, 30-го, 55-го и 106-го пехотных полков и других частей, покойтесь снова в мире, а ваше братство станет братством нашей нации, пусть ваша смерть вечно напоминает законы всего мира и братства", - заявил в ходе церемонии атташе Франции по вопросам обороны бригадный генерал Иван Мартен.
Церемония захоронения 126 человек состоялась на Екатерининском кладбище, несмотря на холодную погоду и метель.
Участие в церемонии приняли потомок наполеоновского маршала рода принцев Мюратов, представитель дома Романовых по линии матери Георгий Романов, а также наследники полководца Михаила Кутузова. "Это огромная точка истории в нашей стране для обеих наших наций", - заявил Романов.
Останки 120 солдат, погибших в Вязьме при отступлении армии Наполеона в ноябре 1812 года, а также трех женщин и трех детей, обнаружили в 2019 году в ходе российско-французской археологической экспедиции, организованной Фондом развития русско-французских исторических инициатив. Считается, что три женщины обеспечивали солдат едой и первой помощью, а дети (мальчики) были барабанщиками.
Опознать останки сложно, поэтому они похоронены в братской могиле, сообщали в администрации Вяземского района.
Во время этой экспедиции нашли также останки соратника и друга императора Наполеона - генерала Шарля Этьена Гюдена. Гюден лишился ноги в сражении у Валутиной горы под Смоленском, ее оторвало ядром. Другая его нога была сильно повреждена. Он умер в Смоленске 22 августа 1812 года в возрасте 44 лет от гангрены.
Похоронили его в бастионе городской крепостной стены, а сердце отвезли в Париж и похоронили на парижском кладбище Пер-Лашез. Останки Гюдена искали по воспоминаниям одного из присутствовавших на похоронах. В итоге останки генерала нашли под старой танцплощадкой в городском парке Смоленска.
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