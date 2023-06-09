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В Воронеже в жилой дом врезался беспилотник. Погибших нет, трое людей получили осколочные ранения, от госпитализации они отказались. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Rusijos mieste Voroneže nugriaudėjo sprogimai
Rusijos mieste Voroneže nugriaudėjo sprogimai
© Unian

После падения дрона повреждения получили не меньше десять квартир, разрушена несущая стена на втором этаже, сообщает Shot.

Местные телеграм-каналы публикуют фото офиса, в который влетел беспилотник. По словам Гусева, в момент инцидента в помещении никого не было. Также сообщается, что на крыше дома напротив возник пожар. Жильцы смогли потушить его сами.

По сообщениям телеграм-каналов, дрон был запущен по местному аэродрому или по авиационному заводу или по отделу ФСБ. Однако его начали глушить средствами радиоэлектронной борьбы и цели он не достиг.

На второй год российского вторжения в Украину регионы России – как приграничные, так и нет – регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы. Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.

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Радио Свобода

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