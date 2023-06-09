После падения дрона повреждения получили не меньше десять квартир, разрушена несущая стена на втором этаже, сообщает Shot.
Местные телеграм-каналы публикуют фото офиса, в который влетел беспилотник. По словам Гусева, в момент инцидента в помещении никого не было. Также сообщается, что на крыше дома напротив возник пожар. Жильцы смогли потушить его сами.
По сообщениям телеграм-каналов, дрон был запущен по местному аэродрому или по авиационному заводу или по отделу ФСБ. Однако его начали глушить средствами радиоэлектронной борьбы и цели он не достиг.
На второй год российского вторжения в Украину регионы России – как приграничные, так и нет – регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы. Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Пришлось вызывать инспекторов: журналистов Delfi и Скирмантаса Малинаускаса выгнали с территории квартала Гульбину
Министерство охраны окружающей среды информировало,...
Эфир Delfi - Марк Фегин: наступление Украины, Россия в войне и после войны
На этой неделе в Брюсселе состоялась большая...
Община евреев Литвы призывает убрать памятник убийце евреев Крикштапонису в Укмерге
Председатель Общины евреев Литвы (литваков), адвокат...
"Если бы меня посадили на боевой вертолет, мне бы пришлось убивать". Пилот ВКС сбежал из России в Литву
28 мая, когда в России отмечали День пограничника,...
СМИ: с 1 июля магазины намерены взимать от 1 до 5 центов за одноразовые пластиковые пакеты
В целях сокращения использования пластика с 1 июля...