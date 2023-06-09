После падения дрона повреждения получили не меньше десять квартир, разрушена несущая стена на втором этаже, сообщает Shot.

Местные телеграм-каналы публикуют фото офиса, в который влетел беспилотник. По словам Гусева, в момент инцидента в помещении никого не было. Также сообщается, что на крыше дома напротив возник пожар. Жильцы смогли потушить его сами.

По сообщениям телеграм-каналов, дрон был запущен по местному аэродрому или по авиационному заводу или по отделу ФСБ. Однако его начали глушить средствами радиоэлектронной борьбы и цели он не достиг.

На второй год российского вторжения в Украину регионы России – как приграничные, так и нет – регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы. Региональные власти преимущественно утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.