В Тверской области разбился самолет: Росавиация подтвердила смерть главы ЧВК "Вагнер"

Как сообщила Baza, разбившийся Embraer принадлежит основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. По данным Росавиации, сам Пригожин числился среди пассажиров бизнес-джета. Начато расследование крушения самолета в Тверской области. Телеканал "Россия 24" подтвердил, что Евгений Пригожин находился на борту разбившегося самолета.

Около 00.00 24 августа "Интерфакс" сообщил о завершении поисковой операции на месте крушения самолета. Агентство подтвердило, что найдены тела всех десяти находившихся на борту человек. Об этом "Интерфаксу" сообщили в экстренных службах.

По предварительной информации МЧС РФ, все находившиеся на борту люди погибли. РИА Новости сообщают, что найдены тела восьми погибших. Baza сообщает, что найдены тела всех десяти погибших.

По данным Baza, бизнес-джет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области. На борту самолета предположительно находились 10 человек. Семь пассажиров и три члена экипажа.

Издание Meduza со ссылкой на связанный с ЧВК "Вагнер" Telegram-канал Grey Zone сообщило, что бизнес-джет мог быть сбит ПВО. Это же Telegram-канал сообщил о гибели Пригожина в результате крушения самолета. Однако пока нет официального подтверждения этой информации.

На месте крушения самолета владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нaйден телефон предпринимателя, сообщил арабский телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в самой компании. В то же время тело Пригожина, По словам собеседника журналистов, пока не идентифицировано среди останков, обнаруженных на месте катастрофы.

Telegram-канал "Агентство. Новости" отмечает, что Пригожин летел из Мали в Москву с дозаправкой в Дамаске. Как сообщил собеседник "Агентства", глава ЧВК "Вагнер" пересел на свой самолет лишь в Москве.