В Тверской области разбился самолет. Его пассажиром значится Пригожин

По данным Baza, бизнес-джет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795 потерпел крушение в Бологовском районе Тверской области. На борту самолета предположительно находились 10 человек. Семь пассажиров и три члена экипажа.

По предварительной информации МЧС РФ, все находившиеся на борту люди погибли. РИА Новости сообщают, что найдены тела восьми погибших. По данным Baza, у одного из погибших оторвало голову, а у другого раздроблено лицо. На месте работают представители российских правоохранительных органов и МЧС.

Как сообщила Baza, разбившийся Embraer принадлежит основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. По данным Росавиации, сам Пригожин числился среди пассажиров бизнес-джета. Начато расследование крушения самолета в Тверской области. Телеканал "Россия 24" подтвердил, что Евгений Пригожин находился на борту разбившегося самолета.