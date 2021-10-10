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В районе города Мензелинск в Татарстане упал легкомоторный самолет L-410, принадлежавший местному аэроклубу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, сообщает Meduza.
Lėktuvas L-410
Lėktuvas L-410
© Itar-Tass / Scanpix

На борту самолета было 23 человека. Семь человек спаслись, их удалось извлечь из-под обломков, пишет ”Интерфакс” со ссылкой на МЧС. Остальные 16 человек, в том числе оба пилота, погибли, заявил источник РИА Новости.

По словам источника ТАСС, самолет упал сразу после взлета с аэродрома. При падении его фюзеляж разрушился. Источник ”Интерфакса” заявил, что в качестве основной причины крушения рассматривается отказ техники.

По предварительным данным, во время полета произошел отказ, пилот попытался совершить вынужденную посадку, однако удар о землю оказался очень сильным.

При этом источник ТАСС в качестве возможной причины аварии называет перегруз самолета.

Разбившийся самолет, по неподтвержденной информации, принадлежал ДОСААФ России. Он эксплуатировался с 1987 года.

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