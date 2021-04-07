Так, недавно освободившиеся из ИК-2 узнали в одном из участников съемок завхоза отряда Александра Шуралёва. В сюжете он рассказывает, что якобы он содержится вместе с Навальным на общих условиях и занимается уборкой. Однако он носит робу с отличительным знаком завхоза - яркими белыми полосами на куртке, тогда как у обычных осужденных полосы бледно-серые, говорится в Telegram-канале Gulagu.net.

Кроме того, Шуралёв, как и другие "активисты" колонии, не обрит наголо, что тоже является лагерной привилегией. "По сути завхозы в ИК-2 - это сотрудники администрации и боссы, которые силой и пытками дрессируют основную массу осуждённых. <...> К тому же боссы-завхозы никогда сами не убираются, этим в отрядах занимаются "шныри" и "угловые", - отметил Осечкин.

"Угловые" - это так называемые опущенные из "касты неприкасаемых", на которых обычно возлагается самая грязная работа. Социальный статус "шнырей" чуть выше, но и их принуждают убирать за конкретной указанной завхозом группой осужденных, мыть полы, протирать столы, обслуживать сотрудников колонии и завхозов.

В сюжете "России 24" также показали дневального Константина Сунгурова. По словам Осечкина, дневальные - это "зондеркоманда оперативного отдела", они находятся на усиленном питании, активно занимаются спортом, избивают осужденных "за малейшее неповиновение и дрессируют их". В подчинении завхоза бывает от 4 до 8-10 дневальных.

По утверждению Gulagu.net, система подавления воли в ИК-2 выстроена оперативниками ФСИН и управления "М" ФСБ, которое "обеспечивает бездействие СК и прокуроров по возможным жалобам на пытки". Заключенных бьют, принуждают делать на камеру унизительные вещи, чтобы впоследствии шантажировать, а также муштруют, готовят к "правильной" реакции на визиты проверяющих и комиссий.

Передачи от родственников в ИК-2 при приеме досматривают сотрудники колонии, а потом, когда заключенный приносит посылку в отряд, ее досматривают завхоз и дневальные. Самое "вкусное и нужное" они забирают себе. Gulagu.net намерена задокументировать информацию о происходящем в покровской колонии и направить материалы в европейский Комитет по предотвращению пыток.

О том, что колония в Покрове вовсе не похожа на "санаторий" и "пионерлагерь", какой ее выставляют пропагандисты, ранее уже рассказывали правозащитники и бывшие заключенные, в том числе осужденный по "дадинской" статье Константин Котов и националист Дмитрий Демушкин.

Алексей Навальный в конце марта пожаловался на ухудшение здоровья: сильные боли в спине и потерю чувствительности в ноге, а также на неоказание ему должной медицинской помощи и пытку бессонницей. В знак протеста против такого обращения он объявил голодовку.

После этого вместо врачей в колонию явилась съемочная группа RT с Марией Бутиной, сидевшей в американской тюрьме за незаконное лоббирование интересов России. Бутина заявила, что Навальный выглядит и ходит нормально, "лежит как барин" и вызывает недовольство других заключенных. Команда Навального еще до выхода сюжета из колонии говорила, что Бутина "пошла записывать интервью с активистами, которые расскажут, как все хорошо".

6 апреля стало известно, что Навального перевели в медсанчасть колонии с "подозрением на ОРЗ". По словам адвоката Ольги Михайловой, тест на COVID-19, взятый у политика, показал отрицательный результат. Навальный сообщал, что у него повысилась температура и появился сильный кашель. По его словам, трое заключенных из его отряда госпитализированы с туберкулезом.