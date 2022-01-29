В США заметили поставки донорской крови войскам РФ близ границы с Украиной

В России поставляют донорскую кровь и другие медицинские материалы воинским частям и подразделениям, переброшенным в районы близ границы с Украиной, сообщило в пятницу, 28 января, агентство Reuters со ссылкой на источники в администрации США. Вашингтон расценивает это как еще одно ключевое свидетельство готовности РФ начать военные действия, заявили агентству три официальных лица США на условиях анонимности.

Они не сообщили, когда именно Соединенные Штаты зафиксировали поставки медицинских материалов в приграничные регионы. Двое из собеседников указали, что это происходило на протяжении последних двух недель.

Поставки донорской крови - индикатор готовности к военному удару

По мнению нынешних и бывших американских чиновников, такие конкретные индикаторы, как запасы донорской крови, имеют решающее значение для оценки готовности Москвы начать вторжение в Украину, если президент РФ Владимир Путин примет такое решение. Генерал-лейтенант США в отставке, сотрудник Центра анализа европейской политики Бен Ходжес отметил, что поставки медицинских материалов еще не означают неизбежность нападения, но являются необходимым фактором для начала военного удара.

В тот же день министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не заинтересована в военной эскалации конфликта с Украиной, заявил. "Если это зависит от Российской Федерации, войны не будет. Мы войн не хотим, но и наступать грубо на наши интересы, игнорировать наши интересы мы не позволим", - указал он.

Конфликт России и Запада

По данным западных спецслужб, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО, касающиеся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили отказом на российские требования. Серия январских переговоров с РФ закончилась безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случаев возможного вторжения.