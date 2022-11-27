В соцсети "ВК" заблокирована группа "Совета матерей и жен"

В России по требования Генеральной прокуратуры заблокирована страница сообщества движения "Совет матерей и жен" в социальной сети "В контакте", сообщили российские интернет-СМИ в воскресенье, 27 ноября. При попытке открыть страницу группы появляется сообщение, в котором говорится, что страница закрыта на основании требования Генпрокуратуры РФ от 26 ноября 2022 года.
В "Совете матерей и жен" объединены родственницы мужчин, мобилизованных на войну против Украины. Сообщество оформилось в ноябре по инициативе жительницы Самары Ольги Цукановой, которая пыталась не допустить отправки своего сына-срочника в Украину. В организацию уже вошли женщины из 89 городов России.
14 ноября участницы движения вышли с пикетом к зданию штаба Западного военного округа в Санкт-Петербурге, требуя начать переговоры с Украиной, отказаться от использования ядерного оружия, вывести срочников из Белгородской области и разобраться в случаях незаконного призыва и отправки срочников в зону боевых действий. Женщины жалуются, что власти оказывают на них давление и ведут за ними слежку.
Встреча Путина с матерями солдат
В конце ноября президент России Владимир Путин провел встречу с матерями военнослужащих, участвующих в войне в Украине - мобилизованных, контрактников и добровольцев. В "Комитете солдатских матерей" и "Совете матерей и жен" сообщили, что их представительниц не позвали на встречу, а пригласили заранее подготовленных "карманных женщин".
Издание "Агентство" обратило внимание на то, что на встрече с президентом присутствовали 17 женщин. Telegram-канал "Можем объяснить" идентифицировал некоторых из них. Так, за одним столом с Путиным находились депутат-единоросс Ольга Бельцева, руководитель Подмосковного исполкома ОНФ Юлия Белехова и координатор гуманитарной помощи для мобилизованных в Усть-Абаканском "Боевом братстве" Надежда Узунова.
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