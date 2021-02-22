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Российский лидер в преддверии переговоров с Лукашенко выразил мнение, что инструменты взаимодействия Москвы и Минска хорошо работают.
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
Aliaksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas
© Reuters / Scanpix

Встреча белорусского правителя Александра Лукашенко и президента России Владимира Путина проходит в Сочи. Об этом в понедельник, 22 февраля, передало агентство БелТА.

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Российский лидер в преддверии переговоров выразил мнение, что инструменты взаимодействия Москвы и Минска отлажены и хорошо работают. "У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов... Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается", - цитирует президента РФ агентство "Интерфакс".

Ожидается, что политики обсудят совместное реагирование на вызовы в сфере военной безопасности, взаимодействие в интеграционных структурах.

Как отмечает БелТА, регламента по продолжительности переговоров нет. Планируется, что участники встречи вместе пообедают и покатаются на лыжах.

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Deutsche Welle

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