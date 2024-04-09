В Смоленской области обрушился автомобильный мост, есть жертва

 
Радио Свобода

В городе Вязьма Смоленской области в понедельник обрушился путепровод – автомобильный мост над железной дорогой. С высоты упали ехавшие по мосту легковой автомобиль и грузовик. Женщина, находившаяся в легковом автомобиле, погибла. Водитель грузовика госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Всего пострадали пять человек, сообщила региональная пресс-служба МЧС. Им оказывается медицинская помощь.

Из-за аварии повреждены железнодорожные пути на перегоне Вязьма – Семлёво. Движение поездов там приостановлено. В момент происшествия на участке не было составов, сейчас там проходят работы по расчистке путей.

Перегон Вязьма – Семлёво имеет важное транспортное значение. Он является частью железной дороги Москва – Минск, по нему между Россией и Беларусью могут доставляться в том числе и военные грузы.

Кроме того, сообщают местные власти, из-за обрушения моста в районе повреждены сети газоснабжения. Около 8,8 тыс. человек и 69 юридических лиц остались без газа. Ведутся ремонтные работы.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что взял ситуацию под личный контроль и выехал на место происшествия. В Следственном комитете России сообщили, что завели уголовное дело по факту обрушения моста и гибели человека.

По словам Анохина, мост придётся практически полностью разобрать и строить заново: обрушились шесть из семи его пролётов. Газоснабжение в близлежащих районах может быть восстановлено в течение нескольких суток. В проведении аварийно-восстановительных работ задействованы более 130 человек и 23 единицы техники.

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