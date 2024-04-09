В Смоленской области обрушился автомобильный мост, есть жертва

Всего пострадали пять человек, сообщила региональная пресс-служба МЧС. Им оказывается медицинская помощь.

Из-за аварии повреждены железнодорожные пути на перегоне Вязьма – Семлёво. Движение поездов там приостановлено. В момент происшествия на участке не было составов, сейчас там проходят работы по расчистке путей.

Перегон Вязьма – Семлёво имеет важное транспортное значение. Он является частью железной дороги Москва – Минск, по нему между Россией и Беларусью могут доставляться в том числе и военные грузы.

Кроме того, сообщают местные власти, из-за обрушения моста в районе повреждены сети газоснабжения. Около 8,8 тыс. человек и 69 юридических лиц остались без газа. Ведутся ремонтные работы.