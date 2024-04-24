В Смоленской области беспилотник атаковал НПЗ

"По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского районов произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия", – написал Анохин. Позже он уточнил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.
Очевидцы сообщают о пожаре на Смоленском НПЗ.
По сообщениям местных жителей, атакован НПЗ в Ярцевском районе. Телеграм-канал Astra публикует видео, снятое очевидцами.
Ранее телеграм-канал SHOT, ссылаясь на своих подписчиков из числа местных жителей, писал, что один или несколько беспилотников ударили по нефтебазе в деревне Раздорово под Смоленском, там видны зарево и дым.
В конце прошлой недели губернатор Смоленской области также сообщал о пожаре на объекте ТЭК после атаки беспилотника. ЧП произошло в Кардымовском районе в центральной части области; на каком именно объекте, глава региона не уточнял. В этом районе, в частности, находится нефтебаза ЛУКОЙЛа "Кардымово".
С начала года украинские дроны повредили 18 российских НПЗ, что привело к сокращению производства почти на 14 процентов.
В марте были атакованы такие объекты, как Рязанский НПЗ "Роснефти" и завод "Лукойла" в Кстове в Нижегородской области. Оба входят в топ-10 крупнейших НПЗ России и снабжают бензином Москву.
Официально Киев не брал на себя ответственность за атаки на российские нефтяные заводы.
В ночь на 24 апреля об атаках беспилотников сообщали власти Воронежской, Курской, Белгородской, Липецкой областей. В частности, дрон упал в промзоне Липецка, а в пригороде Воронежа в результате падения обломков беспилотника загорелся частный дом.