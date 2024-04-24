2024.04.24 09:44

В Смоленской области беспилотник атаковал НПЗ

 
там начался пожар
Радио Свобода
Rusijoje liepsnojo „Rosneft“ naftos perdirbimo gamykla
Rusijoje liepsnojo „Rosneft“ naftos perdirbimo gamykla
ФОТО: Soc. tinklų nuotr.
В Смоленской области в результате ударов украинских беспилотников возникли пожары на объектах топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского районов произошли возгорания. МЧС на месте ликвидируют последствия", – написал Анохин. Позже он уточнил, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

Очевидцы сообщают о пожаре на Смоленском НПЗ.

По сообщениям местных жителей, атакован НПЗ в Ярцевском районе. Телеграм-канал Astra публикует видео, снятое очевидцами.

Ранее телеграм-канал SHOT, ссылаясь на своих подписчиков из числа местных жителей, писал, что один или несколько беспилотников ударили по нефтебазе в деревне Раздорово под Смоленском, там видны зарево и дым.

В конце прошлой недели губернатор Смоленской области также сообщал о пожаре на объекте ТЭК после атаки беспилотника. ЧП произошло в Кардымовском районе в центральной части области; на каком именно объекте, глава региона не уточнял. В этом районе, в частности, находится нефтебаза ЛУКОЙЛа "Кардымово".

С начала года украинские дроны повредили 18 российских НПЗ, что привело к сокращению производства почти на 14 процентов.

В марте были атакованы такие объекты, как Рязанский НПЗ "Роснефти" и завод "Лукойла" в Кстове в Нижегородской области. Оба входят в топ-10 крупнейших НПЗ России и снабжают бензином Москву.

Официально Киев не брал на себя ответственность за атаки на российские нефтяные заводы.

В ночь на 24 апреля об атаках беспилотников сообщали власти Воронежской, Курской, Белгородской, Липецкой областей. В частности, дрон упал в промзоне Липецка, а в пригороде Воронежа в результате падения обломков беспилотника загорелся частный дом.

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