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Российские СМИ со ссылкой на сенатора Александра Пронюшкина сообщили о смерти Владимира Жириновского. Информацию опроверг спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, позже заявление с опровержением выпустила и ЛДПР.
Vladimiras Žirinovskis
Vladimiras Žirinovskis
© AFP / Scanpix

Первым о смерти политика сообщил телеграмм-канал Mash. Утверждалось, что Владимир Жириновский скончался в 10.45 по московскому времени и последние сутки находился в коме. Следом информацию в своем телеграмм-канале подтвердил сенатор Александр Пронюшкин.

Чуть позже с опровержением выступил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин, который утверждал, что новости о смерти Жириновского - фейк. Он также обратился к СМИ и посоветовал Пронюшкину "сложить полномочия".

"Правильно, чтобы вы удалили фейковые сообщения и пожелали Владимиру Вольфовичу скорейшего выздоровления. Если у вас, конечно, есть совесть. А сенатору, который участвовал в распространении ложной информации, советую сложить полномочия", - заявил он.

Сенатор Александр Пронюшкин после этого удалил сообщение о смерти политика.

В Минздраве России сообщили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь.

С заявлением выступила и партия Жириновского - ЛДПР, которая "категорически опровергла" информацию о кончине политика.

"Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние СТАБИЛЬНО. Никаких негативных перемен в его здоровье нет", - говорилось в заявлении.

Жириновского с подтвержденным коронавирусом госпитализировали 2 февраля. Сообщалось, что у политика выявили 50-75% поражения легких. 9 февраля его подключили к ИВЛ. Спустя неделю сообщалось, что он идет на поправку.

3 марта политика ввели в медикаментозный сон. 11 марта – вывели из этого состояния. Отмечалось, что Жириновский был в сознании, давал первые поручения, изучал новости.

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