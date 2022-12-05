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Неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома в Саратовской области утром 5 декабря, сообщила Baza, не указывая источник информации.
В Саратовской области на военном аэродроме упал беспилотник. Повреждены два самолета
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Astra утверждает, что беспилотник упал на авиабазе вблизи города Энгельс. По данным издания, повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Ранены двое военнослужащих, их госпитализировали.

"Сирена" пишет, что жители Энгельса и Саратова слышали сильный взрыв около шести часов утра.

Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий, выступающий с пророссийских позиций, а также советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовали видеозаписи, на которых, как утверждается, показана атака на аэродром в Энгельсе.

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Представители властей Саратовской области или Минобороны РФ пока это не комментировали.

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