В Саратовской области на военном аэродроме упал беспилотник. Повреждены два самолета

Astra утверждает, что беспилотник упал на авиабазе вблизи города Энгельс. По данным издания, повреждения получили два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Ранены двое военнослужащих, их госпитализировали.
"Сирена" пишет, что жители Энгельса и Саратова слышали сильный взрыв около шести часов утра.
Украинский оппозиционный блогер Анатолий Шарий, выступающий с пророссийских позиций, а также советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовали видеозаписи, на которых, как утверждается, показана атака на аэродром в Энгельсе.
Представители властей Саратовской области или Минобороны РФ пока это не комментировали.
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