В Санкт-Петербурге таможня конфисковала больше тонны кокаина из Никарагуа

По сообщению таможенников, 1000 брикетов со спрессованным белым порошком была спрятана в грузовом контейнере. Экспертиза подтвердила, что это кокаин. Стоимость такой партии на чёрном рынке превышала бы 11 миллиардов рублей.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Наказание по этой статье подразумевает лишение свободы на срок вплоть до пожизненного.

Это не первый случай, когда таможня пресекает контрабанду наркотиков через петербургский порт.

В июне прошлого года там было изъято 50 килограмм кокаина, спрятанного в рефрижераторах для транспортировки бананов.