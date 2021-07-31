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Власти Санкт-Петербурга впервые подтвердили ряд смертей больных COVID-19, прошедших полный курс вакцинации от этой инфекции. Речь идет о пациентах с тяжелой сопутствующей патологией, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, объяснил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на пресс-конференции в пятницу, 30 июля.
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Itar-Tass / Scanpix

"При отсутствии факторов риска, уже неоднократно отмечалось, что (после вакцинации. - Ред.) риск заболеть и госпитализироваться снижается более чем в 20 раз, риск наступления летального исхода от всех причин снижается на сравнимую величину", - приводит агентство ТАСС слова чиновника.

С начала эпидемии вирус SARS-CoV-2 в РФ обнаружен уже у 6 242 066 человек, суточный прирост составил 23 564 случая, следует из данных оперативного штаба. В Санкт-Петербурге с населением 5,38 млн человек выявлено 526 811 заражений. А общее число летальных исходов среди больных с подтвержденным диагнозом COVID-19 в России достигло 157 771, из них 19 171 приходится на Петербург.

Десятки регионов столкнулись с дефицитом вакцины "ЭпиВакКорона"


Между тем более 50 российских регионов в июле столкнулись с дефицитом российского препарата от ковида "ЭпиВакКорона", выяснило издание РБК при изучении данных региональных властей в ответ на запросы о ходе прививочной кампании. Разработавший вакцину центр "Вектор" объяснил нехватку необходимостью обновления госконтракта на ее поставки. Очередная партия препарата была отправлена в регионы 20 июля.

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Deutsche Welle
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