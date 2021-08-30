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В Екатеринбургской епархии РПЦ назвали задачей российского государства захват других народов и территорий других стран, передает телеграмм-канал URA.RU.
Rusijos kariai, asociatyvi nuotr.
Rusijos kariai, asociatyvi nuotr.
© Itar-Tass / Scanpix

«Освоение земель — это не самое главное. Задача государства — это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, его привлечь к себе. А задача святого человека — это освятить эту землю. То есть прийти, молиться, совершить евхаристию на ней», — отметила она.

На высказывание Богдановой отреагировал опальный протодиакон Андрей Кураев, запрещенный к служению патриархом Кириллом. «Вот этот феодализм педагоги понесут детям», — написал Кураев в Facebook.

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