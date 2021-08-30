«Освоение земель — это не самое главное. Задача государства — это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ, его привлечь к себе. А задача святого человека — это освятить эту землю. То есть прийти, молиться, совершить евхаристию на ней», — отметила она.
На высказывание Богдановой отреагировал опальный протодиакон Андрей Кураев, запрещенный к служению патриархом Кириллом. «Вот этот феодализм педагоги понесут детям», — написал Кураев в Facebook.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Спикер Сейма Литвы после встречи с организаторами маршей: не все ожидания могут рассматриваться (47)
Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в...
Президент Литвы – за обязательную вакцинацию для представителей некоторых профессий (84)
Президент Литвы Гитанас Науседа выступает за...
Экономист: инфляцию в Литве могло обусловить подорожание продуктов питания (6)
В Литве в августе инфляция выросла на 0,4% больше...
Перед новой акцией протеста ДГБ предупреждает о росте вероятности угрозы насилия (16)
С учетом тенденций, которые наблюдаются во всем мире, в...
Плата за зарядку самоката в Паланге очень удивила отдыхающих (5)
10 евро за возможность зарядить электросамокат в...