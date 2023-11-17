В российском сегменте соцсетей работает антивоенный "легион эльфов"

По словам директора Центра стратегических коммуникаций FRF Егора Куроптева, цели проекта – остановить войну и помочь россиянам "не быть зомбированными российской властью". По словам координаторки проекта Нины Алексы, сейчас на легион работают около сотни активистов из разных стран мира.

С начала работы "эльфы" оставили в соцсетях более 2,3 миллиона комментариев, охватив 900 провластных пабликов. Ещё один координатор "легиона эльфов" Антон Михальчук рассказал, что одной из лучших площадок для распространения антивоенного нарратива оказалась "ВКонтакте". С его слов, легион стремится нейтрально настроенных россиян перетягивать в сторонников, скорее радикально настроенных – в нейтральных, а "совсем радикальных – ну их, об них чёрт ногу сломит, их не перебьёшь".