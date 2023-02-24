В российских городах появляются стихийные антивоенные мемориалы

В Москве жители города, некоторые с детьми, возлагают цветы к памятнику Лесе Украинке. Рядом дежурит полиция, но активности не проявляет. Полицейские попросили дворника убрать букеты, но пришедшие к памятнику москвичи положили новые.

На Пушкинской площади в центре российской столицы полицейские выборочно проверяют прохожих.

В Санкт-Петербурге задерживают людей, которые пришли возложить цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Ранее жители Петербурга уже устраивали у этого монумента стихийный мемориал в память об украинцах, погибших в результате российского ракетного удара по Днепру 14 января.

В Ленинградской области бизнесмен Дмитрий Скурихин, известный тем, что расписывает стены своего магазина протестными лозунгами, провёл одиночный пикет с плакатом "Прости, Украина". Скурихин проходит по уголовному делу по статье о так называемой дискредитации российской армии.

В Нижегородской области из-за антивоенного пикета задержали муниципального депутата из города Выкса. Дмитрий Мочалин вышел на улицу с плакатом "Мир – Украине. Солдат – домой".

В Казани стихийный мемориал появился у памятника жертвам политических репрессий в Ленинском саду. Там установлены фотографии из Бучи, Мариуполя, Днепра, а также плакат "Нет путинской войне".

В Екатеринбурге задержаны активисты "Молодежного Яблока", ранее собиравшиеся провести антивоенную акцию у памятника жертвам политических репрессий "Маски скорби". Дорогу туда с утра перекрыла полиция.

У Поклонного креста на Каштаке в Томске поставили цветы, перевязанные желто-голубой лентой, и табличку с надписью "Днепр 14.01.2023 Украина с 24.02.2022". Сотрудники полиции дежурят на местах, куда могут приходить с акциями местные жители, но о массовых задержаниях пока не сообщается.

В Иркутске задержали жительницу, которая вышла в антивоенный пикет.

Антивоенные мемориалы также появились в Новосибирске у памятника Тарасу Шевченко и Мурманске. Горожане принесли туда цветы и детские игрушки.

В Хабаровске сотрудники полиции задержали активиста Николая Зодчего, который вышел на пикет с фотографиями президента Владимира Путина из эфиров Первого канала. Об этом Сибирь.Реалии сообщила одна из хабаровских активисток. В отделении полиции с Зодчим провели "профилактическую" беседу, после чего отпустили.

В центре Барнаула люди в форме задержали не менее пяти человек. Четверо из них поставили три таблички с надписями "Всем жертвам этой войны", "24.02.2022" и "Более 7000 мирных жителей погибли с начала полномасштабной войны" и возложили цветы к ним. Ещё одного протестующего задержали у памятника нулевому километру. Барнаулец встал в пикет с плакатом "Хватит молчать".

Во Владивостоке задержали местного жителя, который вышел на центральную площадь с антивоенным плакатом. Об этом он рассказал "ОВД-Инфо". Его доставили в отдел полиции №1, а после опроса отпустили без протокола о правонарушении.

В Комсомольске-на-Амуре на пикет к годовщине войны в Украине вышла Надежда Филимонова. Примерно через пять минут полиция задержала ее вместе с плакатом "СКОРБИМ. Простите нас, что мы страну просрали". Филимоновой вменили "дискредитацию" армии России, однако местный суд отказался принимать протокол, сославшись на ошибки в документе, сообщает Сибирь.Реалии.

По данным правозащитной инициативы "Зона солидарности", с начала войны более 112 россиян преследуются по обвинению в радикальных антивоенных действиях, включая поджоги военкоматов и автомобилей с провоенной символикой, или подготовке к ним. 78 человек находятся в СИЗО, не менее четырёх получили реальные сроки.

По подсчетам "Медиазоны", с марта прошлого года в российские суды поступило свыше шести тысяч административных протоколов о так называемой дискредитации российской армии.

За участие в антивоенных митингах и пикетах, за посты в соцсетях, а также за выражение в той или иной форме поддержки Украины были задержаны более 19 тысяч человек. Это рекордная цифра задержанных по политическим мотивам за последние 10 лет.