aA
В Санкт-Петербурге с раннего утра в субботу, 5 марта, полиция устроила обыски у активистов, правозащитников и муниципальных депутатов. В частности, как сообщает интернет-ресурс "Медиазона" и Telegram-канал "Задержания Санкт-Петербург" обыск идет у правозащитницы Марии Малышевой, которая защищает в судах задержанных на акциях протеста против войны в Украине.
В российских городах - новая волна обысков у активистов и правозащитников
© AFP / Scanpix

Полицейские выломали дверь в квартире, где проживают мать и дочка правозащитника Динара Идрисова. Им было заявлено полицией, что он "может быть причастен к ряду преступлений". По данным Идрисова, обыски проводятся более чем по 80 адресам.

Известно также об обысках у бывшего муниципального депутата Ольги Галкиной и члена Федерального комитета Либертарианской партии России Марины Мацупиной.

Обыски во Владимире

Во Владимире полиция проводит следственные мероприятия как минимум у пяти человек, в том числе у Кирилла Алексеева, помощника бывшего депутата Законодательного Собрания Владимирской области Максима Шевченко. Сам известный журналист несколько дней назад заявил о выходе из фракции КПРФ в областном парламенте. Причиной названы разногласия с руководством партии по поводу агрессии России против Украины. Поскольку Шевченко избирался по партийному списку, это решение подразумевает и досрочное прекращение им депутатских полномочий.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Verslas Plius Eugenija Grižibauskienė

Artimu Putino aplinkai laikomas Rusijos oligarchas, „Borjomi“ savininkas Fridmanas: nuo privataus banko iki sveiko maisto parduotuvių tinklo Jungtinėje Karalystėje

Delfi Plius Edita Rouge

Gimusiųjų kovo mėnesį horoskopas: kokius charakterio bruožus išryškina jūsų gimimo diena ir su kokiomis asmenybėmis ja dalijatės?

Delfi Plius Liutauras Elkimavičius

Putino parankinis – kas tas Šoigu, paruošęs armiją Ukrainos puolimui?

Delfi Plius Valerijus Morozovas, šeimos gydytojas

Gydytojas Morozovas atsako: kokie geriausi būdai gydyti peršalimą ir ar verta mokėti už vitaminų lašelines?

Delfi Plius Mindaugas Milinis

Artimoje Putinui aplinkoje kadaise buvęs milijardierius pasakė, ką Kremliaus vadas gali rinktis

Delfi Plius The Economist

Rusijos karo mašinos bėdos: nepavyko pakartoti 1968-ųjų scenarijaus

Delfi Plius Giedrius Petkevičius/Sausuolis

Kuo kovoja ukrainiečiai ir jų priešai: bendram išprusimui apie kare naudojamus ginklus

Delfi Plius Sniego pilys

Stalino palikuonys: kad senelis buvo tironas, amerikietė anūkė sužinojo mokykloje, o jo proanūkis domisi diktatoriaus sūnaus mirtimi

Delfi Plius Edita Rouge

Manipuliacinės technikos, kurias prieš jus naudoja destruktyvios asmenybės: kaip atpažinti ir kokiais atvejais nutraukti bendravimą?

Delfi Plius Dailius Dargis

Bachūrų Palanga: kaip baigėsi banditams, kurie net granatsvaidžiu bandė sprogdinti žinomo verslininko turtą

TOP новостей

Palydoviniai vaizdai iš Rusijos ir Baltarusijos kariuomenių bazių ir karo padariniai Ukrainoje.

Война в Украине. Эвакуация жителей переносится, российские военные продолжают обстрел; убит член украинской переговорной группы

Война в Украине продолжается уже десятый день. Вчера в...

Из Беларуси выезжают полные автобусы: большинство уезжающих — мужчины, которые услышали, что их ждет (29)

Опасаясь, что их скоро призовут воевать в Украине ,...

Президент Литвы: мы должны быть осторожными в вопросе прямого вовлечения в войну в Украине

Президент Литвы Гитанас Науседа во время обсуждения...

Премьер-министр: безопасности Литвы ничего не угрожает "критику Зеленского в адрес НАТО можно понять"

Премьер-министр Ингрида Шимоните на пресс-конференции...

Рига последовала примеру Вильнюса: и в латвийской столице у посольства России будет новый адрес

В Риге часть улицы Антонияс, где расположено...