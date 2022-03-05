В российских городах - новая волна обысков у активистов и правозащитников

Полицейские выломали дверь в квартире, где проживают мать и дочка правозащитника Динара Идрисова. Им было заявлено полицией, что он "может быть причастен к ряду преступлений". По данным Идрисова, обыски проводятся более чем по 80 адресам.
Известно также об обысках у бывшего муниципального депутата Ольги Галкиной и члена Федерального комитета Либертарианской партии России Марины Мацупиной.
Обыски во Владимире
Во Владимире полиция проводит следственные мероприятия как минимум у пяти человек, в том числе у Кирилла Алексеева, помощника бывшего депутата Законодательного Собрания Владимирской области Максима Шевченко. Сам известный журналист несколько дней назад заявил о выходе из фракции КПРФ в областном парламенте. Причиной названы разногласия с руководством партии по поводу агрессии России против Украины. Поскольку Шевченко избирался по партийному списку, это решение подразумевает и досрочное прекращение им депутатских полномочий.
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