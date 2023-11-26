В России заявили об отражении массированной атаки дронов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что целью беспилотников была столица РФ. "Сегодня ночью предпринята попытка массовой атаки беспилотников. На данный момент силами ПВО сбиты БПЛА в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе, летевшие на Москву. Также ПВО удалось перехватить и уничтожить несколько БПЛА в Брянской, Тульской и Калужской областях", - написал Собянин в Telegram-канале. Позже он сообщил, что в Подольском и Раменском городском округах Московской области были сбиты еще два беспилотника, летевшие в сторону Москвы. Пострадавших и серьезных разрушений, по словам мэра, нет.

Российские средства противовоздушной обороны в воскресенье, 26 ноября, уничтожили более 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в пяти регионах, сообщило министерство обороны РФ в Telegram-канале. По данным ведомства, атаке дронов минувшей ночью и утром подверглись Московская, Тульская, Калужская, Брянская и Смоленская области. О пострадавших или разрушениях в сообщении Минобороны не говорится.

В Тульской области, по сведениям губернатора региона Алексея Дюмина, были сбиты два беспилотника. "Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. Серьезных повреждений нет, повреждено остекление трех квартир. Легкое резанное ранение получил один из жильцов дома. Ему оказана медицинская помощь", - говорится в комментарии Дюмина на странице регионального правительства в соцсети "ВКонтакте".

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в регионе были уничтожены пять беспилотников. По его данным, никто не пострадал, разрушений нет. О сбитых беспилотниках также сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, не уточнив, сколько их было.

В связи с атакой московские аэропорты Внуково и Домодедово временно приостановили прием и отправку самолетов, передавало агентство ТАСС. Позже обе воздушные гавани возобновили работу.

Украина также подверглась атаке беспилотниками