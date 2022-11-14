В России заявили, что не принимают предварительные условия Украины для переговоров

"Нет. Такие условия неприемлемы. Наш президент неоднократно говорил о том, что мы готовы к переговорам, но эти переговоры, естественно, должны учитывать ситуацию на земле", - сказал Грушко.

В МИД Украины ответили, что "Россия находится не в той позиции, чтобы диктовать свои условия".

"Мирная формула Украины остается неизменной: немедленное прекращение войны, вывод всех российских войск, восстановление украинской территориальной целостности, компенсация нанесенного ущерба и предоставление действенных гарантий о неповторении агрессии. В других условиях достичь устойчивого мира будет невозможно", - заявил спикер ведомства Олег Николенко.

Переговоры с Россией

В конце октября 2022 года президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина пока не рассматривает переговоры с Российской Федерацией. По его словам, на самом деле Россия не заинтересована в переговорах, поскольку все еще стремится захватить Украину.

7 ноября в ОП заявили, что переговоры между странами могут начаться после выполнения главного условия - вывода оккупационных войск.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что Россия на самом деле не предлагает ни одного мирного переговорного процесса, а всего лишь хочет закрепиться на территориях, оккупированных после 24 февраля.

"Это нонсенс – говорить о серьезном переговорном процессе после освобождения Херсона, после освобождения Луганска и тому подобное. Нет. Президент Зеленский четко обозначает: покинули территорию Украины – после этого, конечно, возможен переговорный процесс", – сказал он.