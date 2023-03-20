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Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела против прокурора и судей Международного уголовного суда в Гааге, который в пятницу объявил о решении привлечь к ответственности президента России за депортацию украинских детей и выдал ордер на его арест.
В России завели уголовное дело на судей МУС после ордера об аресте Путина
© Reuters / Scanpix

Еще в пятницу глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку в связи с решением МУС, которое отказались признавать легитимным в Кремле. Россия в целом не признает юрисдикцию международного суда в Гааге. Теперь следком докладывает, что дело заведено.

"Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана (Karim Ahmad Khan), судей Международного уголовного суда Томоко Аканэ (Tomoko Akane), Розарио Сальваторе Айталы (Rosario Salvatore Aitala) и Серхио Херардо Угальде Годинеса (Sergio Gerardo Ugalde Godinez)", – цитирует сообщение СКР издание РБК.

СКР утверждает, что преследование президента Владимира Путина и детского омбудсмена МУС носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения к уголовной ответственности не имеется.

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