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Трое россиян, в том числе известный блогер Вероника Белоцерковская, стали первыми фигурантами уголовных дел, заведенных по новой уголовной статье, появившейся после российского вторжения в Украину.
В России завели первые уголовные дела о "военных фейках"
© AFP / Scanpix

Дела возбуждены по так называемой статье о военных фейках — ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение по мотивам политической ненависти или вражды под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных cил России).

Эта статья была экстренно принята после начала боевых действий России в Украине. Она вступила в силу 4 марта.

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Также была введена административная ответственность по ст. 280.3 КоАП (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных в целях защиты интересов России и ее граждан). По этой статье уже были выписаны сотни протоколов.

Блогер Белоцерковская (Belonika) ведет "Инстаграм", где у нее почти 900 тысяч подписчиков, и издает книги с кулинарными рецептами.

В марте Белоцерковская в "Инстаграме" "опубликовала ряд записей", говорится в пресс-релизе СКР. "Под видом достоверных сообщений в них содержались заведомо ложные сведения об использовании вооруженных cил Российской Федерации для уничтожения городов и гражданского населения Украины, в том числе детей, в ходе проведения специальной военной операции на территории указанного государства", — сказано в заявлении.

"Таким образом, своими публикациями она дискредитировала органы государственной власти и вооруженные силы", — делает вывод следствие. Решается вопрос об объявлении ее в международный розыск, сообщил СКР.

СМИ пишут, что Белоцерковская живет в Провансе. Она была основательницей петербургского журнала "Собака.ru", ей в разное время принадлежали журналы Time Out, "Аэрофлот" и сайт Woman.ru.

Еще два дела возбуждены в Томской области на основании материалов регионального управления ФСБ.

"Подозреваемые разместили в одной из социальных сетей и мессенджерах под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о потерях российских военнослужащих, а также об их действиях на территории Украины", — сказано в пресс-релизе.

Имена подозреваемых не называются. Известно, что это жительница ЗАТО город Северск и житель Томска. Суд избрал в отношении них меру пресечения в виде запрета определенных действий.

В российских городах проходят антивоенные акции протеста против, их участников массово задерживают и привлекают к ответственности — к административным арестам и штрафам.

Накануне по ч. 2 ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного публичного мероприятия) суд в Москве оштрафовал на 30 тысяч рублей сотрудницу "Первого канала" Марину Овсянникову, которая ворвалась в кадр в прямом эфире программы "Время" с антивоенным плакатом.

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что Следственный комитет России (СКР) начал доследственную проверку по ст. 207.3 УК РФ — статье, первыми подозреваемыми по которой стали в итоге три других человека.

Президент России Владимир Путин в среду заговорил о "пятой колонне", выступающей против войны.

"Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подобных предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, — цитирует его ТАСС. — Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы".

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