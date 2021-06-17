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Принятый Госдумой закон принуждает IT-концерны с аудиторией от полмиллиона россиян открывать подразделения на территории РФ. За отказ предусмотрены штрафные меры вплоть до блокировки.
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© Scanpix

Госдума России приняла в третьем, окончательном чтении закон, обязывающий иностранные IT-компании с суточной аудиторией более 500 тысяч пользователей открывать в России филиал, представительство или уполномоченное юрлицо. Как сообщается на сайте парламента в четверг, 17 июня, такие компании также должны будут зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора и разместить на своем сайте электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

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Предполагается, что филиалы иностранных IT-компаний смогут "нести ответственность за нарушения российского законодательства, взаимодействовать с госструктурами, а также ограничивать распространение в РФ нарушающей российское законодательство информации", сообщала Госдума ранее.

"Меры понуждения" вплоть до полной блокировки

Документ также предусматривает ряд таких "мер понуждения", как маркировка сайтов в поисковых системах "информацией о неисполнении законодательства", исключение из выдачи поисковиков, запрет на рекламу в России и на размещение "сервисах рекламы, ориентированной на россиян".

В числе более жестких мер - включение в перечень лиц, в пользу которых запрещены переводы денежных средств, прием платежей физических и юридических лиц, а также частичная и полная блокировка ресурсов на территории России, указывает далее Госдума.

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Deutsche Welle

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