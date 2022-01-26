В России зарегистрирован новый пик заражений коронавирусом

В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к утру среды, 26 января, был зафиксирован новый пик заражений. Суточный прирост случаев инфицирования SARS-CoV-2 по всей стране составил 74 692.
В Москве за прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 19 856 человек. Это самый высокий показатель в стране. Накануне суточный прирост заражений в российской столице составил 18 935 случаев.
Сообщается, что омикрон-вариант коронавируса выявлен в 72 регионах РФ.
Ситуация с коронавирусом в России
За последние 24 часа в России скончались 657 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, общее число жертв пандемии в стране достигло 328 105 человек. Как отмечается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в данной статистике учитываются "только оперативно подтвержденные случаи с однозначным диагнозом смерти от коронавируса".
По данным Минздрава РФ, с начала пандемии COVID-19 в стране был зарегистрирован 11 315 801 случай заражения коронавирусом. Побороть инфекцию удалось 10 099 937 пациентам.
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