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Суточный прирост заражений вирусом SARS-CoV-2 в России к утру 26 января составил 74 692 случая. Омикрон-вариант коронавируса выявлен в 72 регионах страны.
В России зарегистрирован новый пик заражений коронавирусом
© Itar-Tass / Scanpix

В России, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к утру среды, 26 января, был зафиксирован новый пик заражений. Суточный прирост случаев инфицирования SARS-CoV-2 по всей стране составил 74 692.

В Москве за прошедшие сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 19 856 человек. Это самый высокий показатель в стране. Накануне суточный прирост заражений в российской столице составил 18 935 случаев.

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Сообщается, что омикрон-вариант коронавируса выявлен в 72 регионах РФ.

Ситуация с коронавирусом в России

За последние 24 часа в России скончались 657 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Таким образом, общее число жертв пандемии в стране достигло 328 105 человек. Как отмечается на сайте оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в России, в данной статистике учитываются "только оперативно подтвержденные случаи с однозначным диагнозом смерти от коронавируса".

По данным Минздрава РФ, с начала пандемии COVID-19 в стране был зарегистрирован 11 315 801 случай заражения коронавирусом. Побороть инфекцию удалось 10 099 937 пациентам.

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Deutsche Welle

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