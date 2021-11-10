В России зафиксирован очередной максимум смертей от COVID-19

За минувшие сутки в России зафиксировано максимальное за пандемию число смертей - скончались 1239 человек. Об этом в среду, 10 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Больше всего умерших в столице - 98 человек, в Санкт-Петербурге - 82, Московской области - 55.
В абсолютном выражении прирост стал самым высоким с начала пандемии, предыдущий максимум был зарегистрирован 9 ноября.
В Москве зафиксировано минимальное число заражений с 6 октября
За последние сутки в РФ выявлено 38 058 случаев заражения коронавирусом. По данным оперштаба, поправились и выписаны с начала пандемии уже 7,65 млн пациентов, в том числе 34 565 за прошедшие 24 часа.
Новые эпизоды инфекции регистрировались в 85 регионах РФ. В Москве суточный прирост составил 3927 случаев, это минимальное число заражений в столице с 6 октября. В Санкт-Петербурге за сутки заболело 2942 человека, в Подмосковье - 2649.
Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 8 911 713 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2.
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