В России зафиксирован новый суточный максимум скончавшихся от коронавируса

За минувшие 24 часа в России зарегистрировано 1247 скончавшихся от вирусной пневмонии COVID-19. Общее число жертв коронавируса тем самым возросло до 259 084 человек, сообщил в среду, 17 ноября, федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в РФ. Суточный показатель смертей, о котором сообщили в штабе, стал максимальным с начала эпидемии. Предыдущий максимум - 1241 человек - был зафиксирован 13 ноября.
Выявлено 36,6 тысячи новых инфицированных
Число случаев заражения коронавируса за последние сутки, по данным федерального штаба, увеличилось на 36 626 до 9 182 538. В штабе также сообщили о достижении коллективного иммунитета в России на уровне 49 процентов. Полную вакцинацию от COVID-19 прошли около 58 миллионов жителей РФ, не менее одного компонента вакцины получили более 63 миллионов.
Распространяемые штабом сведения о скончавшихся от коронавируса в России значительно отличаются от других официальных российских данных. Так, по данным Росстата, который, в отличие от федерального штаба, учитывает и случаи смерти с COVID-19 в качестве сопутствующего заболевания, лишь за август умерли почти 50 тысяч человек, на момент смерти болевших ковидом. Оперативный штаб в августе ежедневно сообщал примерно о 800 скончавшихся.
Минздрав РФ также фиксирует значительную избыточную смертность. В частности, в июле в Москве зарегистрировано 7237 скончавшихся - на 6464 больше, чем в августе 2020-го. Таким образом, рост смертности в Москве составил 60%.
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