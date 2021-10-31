В России зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Нынешний максимум суточных случаев заболевания коронавирусом в России стал четвертым за неделю.

В октябре впервые с начала пандемии выявили больше миллиона заболевших за месяц. За сутки умерли 1158 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (7603 человека), в Санкт-Петербурге (3597) и в Московской области (2737).

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8,5 миллиона заболевших и 238 538 умерших. По данным оперштаба, выздоровели 7,4 миллиона человек.

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Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент Владимир Путин объявил режим ”нерабочих дней” с 30 октября по 7 ноября и разрешил регионам продлевать его в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В Москве и Подмосковье ”нерабочие дни” объявлены с 28 октября по 7 ноября.