aA
В России за сутки выявили 40 993 случая коронавирусом, это новый максимум с начала пандемии, передает "Дождь".
В России зафиксирован новый антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки
© Itar-Tass / Scanpix

Нынешний максимум суточных случаев заболевания коронавирусом в России стал четвертым за неделю.

В октябре впервые с начала пандемии выявили больше миллиона заболевших за месяц. За сутки умерли 1158 человек.

Больше всего заболевших выявлено в Москве (7603 человека), в Санкт-Петербурге (3597) и в Московской области (2737).

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 8,5 миллиона заболевших и 238 538 умерших. По данным оперштаба, выздоровели 7,4 миллиона человек.

Статьи по теме:
Россия обновила суточный максимум по заражаемости ковидом  (10)

Из-за роста заболеваемости коронавирусом президент Владимир Путин объявил режим ”нерабочих дней” с 30 октября по 7 ноября и разрешил регионам продлевать его в зависимости от эпидемиологической ситуации.

В Москве и Подмосковье ”нерабочие дни” объявлены с 28 октября по 7 ноября.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Телеканал "Дождь"

TOP новостей

Похоронные традиции изменились: когда приносить цветы, а когда - конверт названы основные ошибки гостей (14)

Смерть - неотъемлемая часть жизни каждого человека, и...

Экономист: рост экономики – ничто, если жители не чувствуют на себе его плоды (32)

В ближайшее время власти Литвы планируют ввести новый...

V. Putinas

Роберт ван Ворен: Путин – это аномалия, угроза для всех и, прежде всего, для российского населения (224)

28-29 октября в Вильнюсе прошла международная...

Белорусские IT-релоканты: с какими трудностями сталкиваются переехавшие в Литву специалисты (48)

Уже в первые три месяца 40% релокантов из Беларуси...

Apleistos Pumpėnų kapinės

Важно: неухоженные могилы спустя некоторое время могут превратиться в место захоронения другого человека (12)

Заброшенные и неухоженные могилы есть почти на каждом...