В России зафиксировали новый максимум заболевших ковидом за сутки

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве — 18 935. Накануне сообщалось о 19 509 инфицированных. Таким образом, впервые с 16 января, согласно данным оперштаба, в столице не выросло число новых заболевших.
За сутки от ковида в России умер 681 человек. Госпитализированы были 12 837 человек.
В Петербурге выявили 9 722 новых случая, в Подмосковье — 5 769, Республике Саха — 1 525, Самарской области — 1 150, Ханты-Мансийском АО — 1 102, Свердловской области — 1 096.
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