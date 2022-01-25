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В России зафиксировали 67 809 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Это максимальный показатель за все время пандемии. Днем ранее сообщалось о 65 109 заболевших.
В России зафиксировали новый максимум заболевших ковидом за сутки
© Itar-Tass / Scanpix

Больше всего новых заболевших выявлено в Москве — 18 935. Накануне сообщалось о 19 509 инфицированных. Таким образом, впервые с 16 января, согласно данным оперштаба, в столице не выросло число новых заболевших.

За сутки от ковида в России умер 681 человек. Госпитализированы были 12 837 человек.

В Петербурге выявили 9 722 новых случая, в Подмосковье — 5 769, Республике Саха — 1 525, Самарской области — 1 150, Ханты-Мансийском АО — 1 102, Свердловской области — 1 096.

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