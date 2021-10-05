В России зафиксировали новый максимум смертности от коронавируса

Оперштаб сообщил, что за сутки в России выявили 25 110 новых случаев заражения коронавируса.
Большего всего новых заболевших зафиксировали в Москве — 3 827, Санкт-Петербурге — 1 894, Московской области — 1 788, Самарской области — 631, Нижегородской области — 602, Воронежской области — 593, Свердловской области — 526, Пермском крае — 512.
Врач-иммунолог Николай Крючков в интервью Дождю говорил, что на пике новой волны коронавируса в России ежедневная заболеваемость может составить 35-40 тысяч человек в день.
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