В России зафиксировали новый максимум смертности от коронавируса

Оперштаб сообщил, что за сутки в России выявили 25 110 новых случаев заражения коронавируса.

Большего всего новых заболевших зафиксировали в Москве — 3 827, Санкт-Петербурге — 1 894, Московской области — 1 788, Самарской области — 631, Нижегородской области — 602, Воронежской области — 593, Свердловской области — 526, Пермском крае — 512.

Врач-иммунолог Николай Крючков в интервью Дождю говорил, что на пике новой волны коронавируса в России ежедневная заболеваемость может составить 35-40 тысяч человек в день.