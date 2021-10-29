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В России за последние сутки зафиксировали новый максимум смертей от коронавируса — умерли 1163 человека, сообщили в оперативном штабе.
В России зафиксировали новый максимум смертей от коронавируса
© Itar-Tass / Scanpix

За сутки заболели 39 тысяч 849 человек. Лидеры по заболеваемости — Москва (7511), Санкт-Петербург (3452), Московская область (2556).

К 29 октября уровень коллективного иммунитета в России составил 46,8%.

Накануне в России впервые за все время пандемии зафиксировали более 40 тысяч заболевших за сутки — заболели 40 тысяч 96 человек.

В октябре в России начался резкий рост заболеваемости ковидом. Москва и Санкт-Петербург ввели локдаун до 7 ноября, в городах закрыты большинство заведений и организаций. В Кремле при этом отказались считать ограничения локдауном.

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