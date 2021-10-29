В России зафиксировали новый максимум смертей от коронавируса

За сутки заболели 39 тысяч 849 человек. Лидеры по заболеваемости — Москва (7511), Санкт-Петербург (3452), Московская область (2556).

К 29 октября уровень коллективного иммунитета в России составил 46,8%.

Накануне в России впервые за все время пандемии зафиксировали более 40 тысяч заболевших за сутки — заболели 40 тысяч 96 человек.

В октябре в России начался резкий рост заболеваемости ковидом. Москва и Санкт-Петербург ввели локдаун до 7 ноября, в городах закрыты большинство заведений и организаций. В Кремле при этом отказались считать ограничения локдауном.