В России зафиксировали новый максимум смертей от коронавируса

За сутки заболели 39 тысяч 849 человек. Лидеры по заболеваемости — Москва (7511), Санкт-Петербург (3452), Московская область (2556).
К 29 октября уровень коллективного иммунитета в России составил 46,8%.
Накануне в России впервые за все время пандемии зафиксировали более 40 тысяч заболевших за сутки — заболели 40 тысяч 96 человек.
В октябре в России начался резкий рост заболеваемости ковидом. Москва и Санкт-Петербург ввели локдаун до 7 ноября, в городах закрыты большинство заведений и организаций. В Кремле при этом отказались считать ограничения локдауном.
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