В России заблокированы независимые СМИ и соцсети. Как следить за тем, что там происходит?

СМИ и соцсети, которые были заблокированы внутри России, в Европе остаются доступными. Если редакции продолжают работу, доступ к информации у аудитории сохраняется.

Согласно принятому в пятницу закону, наказание за распространение фейков о "спецоперации" может достигать 15 лет лишения свободы. Фейком в данном случаем может считаться любая информация, которая противоречит официальным заявлениям российских властей. Поэтому часть изданий приняли решение остановить освещение войны и сосредоточиться на внутренней ситуации в России, чтобы избежать блокировок.

С другой стороны, на территории ЕС заблокированы российские СМИ, которые связаны с государством или лицами, попавшими в санкционный список. Латвия, в частности, заблокировала большую часть российских телеканалов, блокировки коснулись и профилей RT в соцсетях. Delfi рекомендует учитывать то, что не заблокированные в России СМИ работают с учетом требований Роскомнадзора и транслируют информацию, которая считается официальной.

Информация о ситуации в Украине по-прежнему активно распространяется в телеграм-каналах. Однако большая часть данных, которые публикуют анонимные каналы (как про-украинские, так и про-российские), трудно верифицировать. Delfi рекомендует перепроверять эту информацию.

Российские СМИ (или СМИ, освещающие ситуацию в России)



Текстовая трансляция, а также новости, интервью, подкасты и репортажи. Доступно в Литве и ЕС, заблокирована в России. "За последние сутки закрылись или были закрыты многие независимые российские СМИ, — сообщает редакция. — "Медузу" тоже начали блокировать, но мы продолжаем работу. Нам очень нужна ваша помощь. Мы написали инструкцию, рассказывающую, как обойти блокировку. Если вы сможете распространить ее как можно шире, тысячи людей смогут снова получить доступ к независимым новостям. Кроме того, чтобы продолжать работу, нам нужны пожертвования. Вот две ссылки, по которым их можно отправить: https://support.meduza.io/ и http://mdza.support/".





Текстовая трансляция (на русском, на английском), а также новости, интервью и другие материалы. Доступен в Литве и ЕС, заблокирован в России. Видеоинструкция для тех, кто хочет продолжить читать BBC.





Новости, видео. Доступно в Литве и ЕС, заблокировано в России.





Новости, текстовой онлайн. Доступно в Литве и ЕС, заблокирована в России.



СМИ, которые приняли решение не писать о войне



"Нам ужасно стыдно идти на этот шаг, пока наши друзья, знакомые и родственники переживают настоящий ад в Украине. Причем с обеих сторон. Но было бы еще более стыдным отказаться от освещения событий вовсе. Военная цензура не распространяется на тот факт, что война идет у нас внутри". Никита Кондратьев, шеф службы информации "Новой".





"После принятия поправок в УК об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил, персональные риски для журналистов перешли на новый уровень. В связи с этим мы приняли решение полностью прекратить освещение "специальной военной операции".Мы продолжаем работать и освещать последствия происходящего. Прежде всего — экономические. (..) Пока это возможно, мы продолжим эту работу и дальше". Обращение редакции The Bell.



Прекратили работу

Радиостанция "Эхо Москвы"



Закрыт также сайт издания и все профили в социальных сетях.



Телеканал "Дождь"



Закрыт канал в YouTube, сайт пока доступен, но не обновляется. Последний эфир.

