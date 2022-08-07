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В России пропал доступ к интернет-сервисам Patreon и Grammarly, сообщает "Роскомсвобода". На них должны были быть заблокированы только страницы с антивоенными заявлениями, но Роскомнадзор перекрыл доступ к сайтам целиком.
Patreon
Patreon
© Shutterstock

На Patreon цензуре подвергся доступ к заявлению редакции интернет-журнала DOXA, выложенному на данном ресурсе ещё 25 февраля. В нём журналисты выступили против проведения "специальной военной операции" на территории Украины.

Сервис Grammarly был заблокирован из-за страницы с заявлением, что Grammarly приостанавливает свою работу на территории России и в Беларуси.

"Роскомсвобода" сообщает, что на основании того же, что и у Patreon, решения блокируется ещё 102 сайта, в том числе "Аргументы и факты в Украине", ссылки на Archivach, "Европейскую правду", Site.ua, Sport.ua и другие интернет-ресурсы.

Patreon – интернет-платформа, позволяющая авторам распространять свои тексты, рисунки и видео по платной подписке. Им пользуется более 250 тысяч авторов со всего мира. Grammarly – популярный сервис проверки орфографии и грамматики английского языка.

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Радио Свобода

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Arnoldas Antanavičius

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