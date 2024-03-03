В России заблокирован сайт акции "Полдень против Путина"

Роскомнадзор (РКН) заблокировал сайт протестной акции "Полдень против Путина"), которую предлагал провести в ходе предстоящих в марте президентских выборов бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник, сообщил Telegram-канал правозащитного проекта "Роскомсвобода" в субботу, 2 марта.

Резник предложил всем, кто выступает против пятого срока Владимира Путина, прийти 17 марта на избирательные участки в одно время, в полдень, чтобы проголосовать за любого кандидата, кроме Путина, или испортить бюллетень.

По словам петербургского политика Сергея Гуляева, Роскомнадзор также потребовал удалить с YouTube его видео о "Полдне против Путина". Видеохостинг уведомил Гуляева, что блокировки потребовала Генпрокуратура. Тем не менее видео по-прежнему доступно.