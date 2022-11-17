В России заблокирован сайт "Новой газеты"

Роскомнадзор заблокировал на территории России сайты издания "Новая газета" и ее проекта "Свободное пространство". Их доменные имена в сервисе проверки доступности веб-адресов утром в четверг, 17 ноября, обнаружила редакция издания "Новая газета. Европа".

Сообщения, что с российских IP сайты "Новой" и "Свободного пространства" не открываются, стали появляться накануне вечером.

"Ресурсы novaya.media и novayagazeta.ru признаны "зеркалами" заблокированного ранее на постоянной основе сайта novaya.no "Новой газеты". Доступ к "зеркалам" ранее заблокированных ресурсов подлежит ограничению в соответствии с постановлением правительства РФ от 05.11.2022 № 1995", - пояснили в Роскомнадзоре государственному агентству "Интерфакс".

Редакция "Новой" будет обжаловать блокировки

Пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова уточнила в разговоре с агентством, что редакция не получала от Роскомнадзора или других ведомств претензий, которые обосновывали бы блокировку сайтов. "Мы обязательно будем оспаривать эти решения в судебном порядке. У нас пока еще не назначена дата апелляции не только на решение о лишении регистрации СМИ сайта, но и по нашим жалобам на письменные предупреждения Роскомнадзора, которые мы также оспариваем. Наши юристы уже подали жалобу на бездействие и волокиту, но Мосгорсуд тоже не назначил ее рассмотрение", - цитирует Прусенкову "Интерфакс".

"Новая газета" в условиях военной цензуры

В конце марта "Новая газета" приостановила работу из-за двух письменных предупреждений от Роскомнадзора, который обвинил ее в упоминании "иностранных агентов" без соответствующей маркировки. Это грозило отзывом лицензии. Сотрудники издания запустили, помимо сайта-конструктора "Свободное пространство", "Новую рассказ-газету", и зарегистрировали СМИ за пределами России - "Новую газету. Европа". В РФ эти ресурсы тоже заблокированы.

24 февраля, в день начала военного вторжения в Украину, Роскомнадзор опубликовал требование к СМИ, обязав журналистов ссылаться только на официальные российские источники при освещении боевых действий и их последствий. Вскоре Госдума приняла закон о внесудебном закрытии СМИ за "фейки" о войне и "дискредитацию" российской армии.