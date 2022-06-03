В ночь с 1 на 2 июня пользователи из России стали жаловаться, что у них не грузятся сайты через ProtonVPN. В самой компании это подтвердили.

"В настоящее время мы изучаем проблему, но она не вызвана какими-либо изменениями с нашей стороны. Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать", - говорится в сообщении ProtonMail.

Статьи по теме: VPN-сервисы дают россиянам бесплатный доступ к заблокированным СМИ и соцсетям

"Медиазона" (признана в России "иноагентом") также сообщала о жалобах со стороны пользователей других VPN-сервисов - Lantern и Outline от Google.

В Роскомнадзоре на просьбу прокомментировать эти новости сообщили, что "средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой".

"Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство", - цитирует ведомство РБК.

Как в России блокируют VPN



VPN - это аббревиатура от английского virtual private network, или "виртуальная частная сеть". Механизм работы сервиса простой. В обычной ситуации пользователь загружает сайт на свое устройство (компьютер или телефон) напрямую, заходя на него. Если доступ к сайту в России ограничен, то оборудование, поставленное у операторов Роскомнадзором, видит этот запрос и блокирует его.

При подключенном VPN подключение и загрузка происходит через посредника в виде сервера VPN. В таком случае оборудование для блокировок не видит конечный сайт, к которому обращается пользователь, а только сервер посредника.

Поставщиков услуг VPN - огромное количество, но с самыми популярными Роскомнадзор борется с 2021 года, если они не ограничивают доступ к сайтам по требованию ведомства.

Например, в России официально заблокированы такие популярные сервисы, как ExpressVPN, Nord VPN, Opera VPN, Vypr VPN. Аналогичная ситуация и в Китае, где ограничено использование крупных поставщиков услуг VPN.

Что такое ProtonVPN



ProtonVPN - сервис швейцарской компании ProtonMail, у которой давняя история взаимоотношений с Роскомнадзором.

Специалисты по кибербезопасности называют почтовый сервис от Proton одним из самых надежных и защищенных в мире. В конце 2019 года Россию поразила волна лжеминирований, и, как установила тогда Би-би-си, сообщения о якобы заложенной бомбе приходили от одного и того же человека (или группы людей) с адресов, зарегистрированных на ProtonMail.

Сервис действительно оказался эффективным: правоохранительные органы не могли найти злоумышленников, и в одной только Москве за два с половиной месяца лжеминирований из школ, детских садов, судов и торговых центров были эвакуированы более 1,6 млн человек.

В итоге власти решили заблокировать ProtonMail в России. Это не остановило лжеминирования - авторы сообщений перешли на другие аналогичные сервисы, но создали некоторые проблемы клиентам почтового сервиса: периодически письма с российских серверов не доходят или приходят с задержкой.

ProtonVPN - платный сервис, но в конце марта, вместе с двумя другими сервисами, в компании решили предоставить россиянам бесплатный доступ к заблокированным соцсетям и медиа, включая и Русскую службу Би-би-си.

"Многие компании объявили, что больше не будут обслуживать российских клиентов. Однако миссия Proton состоит в том, чтобы защищать онлайн-свободу в любой точке мира, поэтому мы по-прежнему намерены как можно дольше обеспечивать свободный поток информации в России", - говорилось тогда в письме компании в адрес организации "Роскомсвобода".

Могут ли заблокировать все VPN-сервисы



В мире насчитывается не менее 190 компаний, для которых VPN-сервис - это бизнес, говорит директор "Общества защиты интернета" Михаил Климарев (признан в России "иноагентом").

Кроме того, есть сервисы, которые позволяют пользователям настроить собственный VPN. Таким образом, по его мнению, полностью лишить россиян средств обхода блокировок Роскомнадзору не удастся, говорит Климарев.

К тому же заблокированный сервис может попробовать обойти блокировки, что и делают некоторые из них, правда, для этого нужны деньги и желание, замечает эксперт. У ProtonVPN, похоже, такое желание есть.

"Мы продолжаем попытки обойти блокировку. Спасибо за ваше терпение и понимание", - говорится в сообщении компании.