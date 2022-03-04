В России заблокировали Facebook

В сообщении ведомства говорится: "С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.

В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру".