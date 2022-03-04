В России заблокировали Facebook

aA
В Роскомнадзоре заявили, что 4 марта 2022 года принято решение о блокировке доступа к сети Facebook на территории Российской Федерации.
В сообщении ведомства говорится: "С октября 2020 года зафиксировано 26 случаев дискриминации российских СМИ и информационных ресурсов со стороны Facebook.
В последние дни социальной сетью доступ был ограничен к аккаунтам: телеканала "Звезда", информационного агентства "РИА Новости", Sputnik, Russia Today, информационных ресурсов "Лента.ру" и "Газета.ру".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Война в Украине. Российские военные обстреляли Запорожскую АЭС и захватили ее
Война в Украине продолжается уже девятый день....
Американский чиновник: Россия больше не притворяется – она может добиваться не только контроля над Украиной
Виды уничтожаемых и разрушаемых украинских городов...
Экономист рассказал о важном переломе: реальное влияние санкций серьезнее, чем предполагалось
В четверг поздно вечером правительство США ввело...
Delfi TV будет показывать передачу на русском языке ежедневно
Поскольку в условиях войны в Украине выросла...