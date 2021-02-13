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В России за последние сутки выявлен 14 861 случай коронавируса в 85 регионах, 502 человека скончались, сообщает Telegram-канал "Стопкоронавирус.рф". Всего в стране выявлено 4 057 698 заболевших и 79 696 умерших.
Koronavirusas Rusijoje
Koronavirusas Rusijoje
© Itar-Tass / Scanpix

Число выписанных по выздоровлению более чем на 3900 человек превышает количество заболевших за сутки (18 765 человек). Общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 3 577 907 человек.

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