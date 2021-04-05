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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8817 случаев, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные федерального оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. В относительном выражении прирост составил 0,19%.
В России за сутки выявили 8817 случаев заражения коронавирусом
© AFP / Scanpix

С начала пандемии в России зарегистрировано 4 млн 580 тыс. 894 случаев коронавирусной инфекции, 100 374 умерших и 4 млн 204 тыс. 081 выписанных. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся.

За минувшие сутки в РФ от коронавируса умерли 357 пациентов, 8212 выписаны из больниц по выздоровлении. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,19%.

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NEWSru.com

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