В России за сутки выявили 8817 случаев заражения коронавирусом

С начала пандемии в России зарегистрировано 4 млн 580 тыс. 894 случаев коронавирусной инфекции, 100 374 умерших и 4 млн 204 тыс. 081 выписанных. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 91,8% от общего числа заразившихся.
За минувшие сутки в РФ от коронавируса умерли 357 пациентов, 8212 выписаны из больниц по выздоровлении. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,19%.
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