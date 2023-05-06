По предварительной информации, Захар Прилепин тяжело ранен, водитель погиб.

Между тем его пресс-служба уточняет, что "с ним все в порядке".

По данным издания, Прилепин возвращался в Москву из оккупированного Донбасса.

6 мая он пересек российскую границу. Известно, что по дороге он останавливался поесть в Нижегородской области. Сразу после того, как он продолжил движение, произошел взрыв.

Взрыв был "достаточно сильный", на месте взрыва образовалась воронка.

В результате взрыва Прилепин получил "ранения ног".

Ответственность за покушение на Прилепина взяло на себя партизанское движение "Атеш".

Справка: Прилепин — известный российский писатель, пропагандист, поддерживал сепаратистов с 2014 года и активно выступает за войну.

Напомним: В январе сообщалось, якобы Прилепин "подписал контракт с Росгвардией" и "поехал воевать в Украину".